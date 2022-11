Eurozona in recessione nel '23. Battuta d'arresto per il Pil Italiano: +0,3%

L'esecutivo prevedeva una crescita del Pil italiano del +0,6% nel 2023. Le stime autunnali di Bruxelles

Sforbiciata del Pil italiano nel 2023: a differenza di quanto stimato dall'esecutivo Meloni nella Nadef, il documento di aggiornato al Def, presentato alla stampa solo sette giorni fa, per la Commissione europea la crescita italiana nel prossimo anno si fermerà al +0,3%. Secondo le stime autunnali il Pil vedrà poi un rialzo dell'1,1% nel 2024, leggermente inferiore alla media dell'Eurozona e dell'Ue. Le stime precedenti, quelle d’estate, davano una crescita per il 2023 allo 0,9%, con media eurozona all’1,4%.

Va meglio del previsto, per l’Italia, invece il 2022: la crescita è stimata al 3,8% rispetto alla vecchia previsione che la dava al 2,9%. Miglioramento più contenuto per l’eurozona: la scorsa stima per il 2022 era del 2,6%; ora è al 3,2. L’inflazione italiana viene stimata all’8,7% per il 2022; al 6,6% per il 2023 e al 2,3% per il 2024. A livello eurozona: rispettivamente 8,5; 6,1 e 2,6%. Non bene anche l’occupazione italiana: si passa dal 2,2% previsto per il 2022 al -0,3 per il 2023 per poi tornare a +0,6% nel 2024. Eurozona leggermente meglio: 1,8; 0,1 e 0,5. Il debito italiano è stimato al 144,6% del Pil per il 2022; 143,6% per il prossimo anno e 142,6 per il 2024.

Crisi energetica, guerra in Ucraina e inflazione: un mix di fattori sta portanto l'Ue verso la recessione

Dati preoccupanti che, secondo la Commissione Ue, derivano da un mix di fattori: tasso d’inflazione (che deve raggiungere ancora il suo picco), il post pandemia, la guerra in Ucraina e lo choc energetico. Instabilità economiche e geopolitiche che spingeranno i governi ad aumentare i rispettivi deficit, alimentando così la spirale di incertezza che sta arrestando la crescita post-pandemica e spingendo diversi Paesi sull’orlo di una recessione.

“Dopo una prima metà dell'anno positiva, l'economia dell'Ue sta entrando in una fase più impegnativa”, ha spiegato l’esecutivo europeo. Le cause delle difficoltà sono note: gli choc scatenati dalla guerra di stanno intaccando la domanda globale e rafforzando le pressioni inflazionistiche globali. In questo contesto, l’Ue è tra le economie avanzate più esposte, a causa della sua vicinanza geografica alla guerra e della forte dipendenza dalle importazioni di gas dalla Russia.

La crisi energetica sta inoltre erodendo il potere d'acquisto delle famiglie e pesando sulla produzione. “Sebbene la crescita nel 2022 sia destinata a essere migliore rispetto alle previsioni precedenti, le prospettive per il 2023 sono significativamente più deboli per la crescita e più alte per l'inflazione rispetto alle previsioni intermedie estive della Commissione europea”, si legge nella nuova analisi.

Pil, per Bruxelles la crescita dovrebbe tornare in Europa gradualmente da questa primavera

“Tra l'elevata incertezza, le elevate pressioni sui prezzi dell'energia, l'erosione del potere d'acquisto delle famiglie, un contesto esterno più debole e condizioni di finanziamento più restrittive dovrebbero portare l'Ue, l'eurozona e la maggior parte degli Stati membri in recessione nell'ultimo trimestre dell’anno”, ha osservato la Commissione. Tuttavia, il forte slancio del 2021 e la forte crescita nella prima metà dell'anno dovrebbero portare la crescita del Pil reale nel 2022 al 3,3% nell'Ue (3,2% nell’Eurozona), ben al di sopra del 2,7% previsto nella previsione estiva. Con l’aumento dell'inflazione che “continua a tagliare il reddito disponibile delle famiglie”, la contrazione dell'attività economica è destinata a continuare nel primo trimestre del 2023, si legge nelle previsioni.

La crescita, secondo la Commissione, dovrebbe tornare in Europa in primavera, con l'inflazione che allenterà gradualmente la presa sull'economia. La crescita del Pil raggiungerà lo 0,3% nel 2023 sia nell'Ue che nell’Eurozona. Entro il 2024 si prevede che la crescita economica riprenderà progressivamente, con una media dell'1,6% nell'Ue e l’1,5% nell’Eurozona. La proiezione del tasso di inflazione annuo per l’anno in corso si attesta al 9,3% nell’Ue e all'8,5% nell’Eurozona. La crescita del costo della vita dovrebbe rallentare nel 2023, ma rimanere elevata al 7% nell'Ue e al 6,1% nell'Eurozona, prima di moderarsi nel 2024 rispettivamente al 3% e al 2,6%. Rispetto alle previsioni estive, ciò rappresenta una revisione al rialzo di quasi un punto percentuale per il 2022 e più di due punti nel 2023.