Evergrande sospesa in borsa. Rumors: in arrivo il salvataggio da 5,1 miliardi

In arrivo il salvataggio di Evergrande. Il gigante immobiliare cinese sull’orlo del default sotto il peso di un debito di oltre 300 miliardi di dollari ha sospeso le negoziazioni delle proprie azioni alla borsa di Hong Kong senza fornire alcuna motivazione. E’ stata emessa solo una nota in cui si fa riferimento a “una importante transazione”, in attesa della quale è stata stoppata la contrattazione del titolo. Poi è filtrata l'informazione di “una possibile offerta generale di quote nell'azienda".

Il prezzo delle azioni della società in pesante crisi di liquidità è già crollato di circa l'80% dall'inizio dell'anno. Sospesa anche la quotazione di Evergrande Property Services, la controllata dello sviluppatore immobiliare fondato da Xu Jiayin, miliardario del Dragone.

Secondo indiscrezioni rilanciate dalla piattaforma di informazioni finanziare cinesi Cailian, Hopson Development Holdings, le cui azioni hanno subito ugualmente uno stop in borsa, starebbe pensando di rilevare il 51% di Evergrande Property Services per circa 40 miliardi di dollari di Hong Kong, pari a circa 5,1 miliardi di dollari. Cassa preziosa che servirebbe a Evergrande per rifinanziare le proprie passività, che ammontano a 305 miliardi di dollari, rispettando le scadenze obbligazionarie.

Anche il cinese Global Times, di proprietà dello Stato, ha identificato in Hopson Development l'acquirente del 51% del capitale, citando altre notizie non meglio specificate come fonti. Hopson ha rivelato di aver sospeso la compravendita delle proprie azioni, in vista dell'annuncio dell'acquisizione di un'azienda quotata ad Hong Kong, e di una possibile offerta obbligatoria. Entrambi i gruppi non hanno risposto ad una richiesta di commenti in merito alla notizia riportata dal Global Times.