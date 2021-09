Evergrande: Fitch taglia rating, poco sopra default

Evergrande: Fitch taglia rating a 'C', poco sopra default

Fitch ha tagliato a 'C' da 'CC' il rating su Evergrande, appena sopra il default: viene citata la probabilità che il colosso immobiliare cinese non abbia rispettato la scadenza iniziale per il pagamento degli interessi di un bond in dollari.

Cina: la Banca centrale immette altra liquidità (per il nono giorno di fila striscia più lunga da dicembre 2020): altri 15,5 miliardi di dollari.

"I downgrade riflettono il fatto che Evergrande ha probabilmente saltato il pagamento degli interessi su titoli senior non garantiti e si ritiene sia entrata nel conseguente periodo di grazia di 30 giorni prima che il mancato pagamento costituisca un evento di default", spiega Fitch. L'agenzia di rating sottolinea che non sono stati fatti annunci ufficiali sul pagamento della cedola in scadenza il 23 settembre per bond all'8,25% di Evergrande per 2,025 milioni di dollari.

Evergrande (+12%) vola alla Borsa di Hong Kong dopo cessione asset per 1,5 miliardi

Nel frattempo Evergrande ha annunciato la vendita del 19,93% delle azioni della banca commerciale Shengjing Bank a un conglomerato statale per 9.993 milioni di yuan (1,322 miliardi di euro). In una dichiarazione inviata alla Borsa di Hong Kong, Evergrande indica che, dopo la transazione, la sua partecipazione in Shengjing Bank scendera' dal 34,5% al 14,57%. Evergrande trasferira' all'acquirente 1.753 milioni di azioni ad un prezzo unitario di 5,7 yuan (0,75 euro).

Tuttavia, questi fondi probabilmente non finiranno nella tesoreria dell'immobiliare, dal momento che Shengjing Bank ha posto come condizione per approvare l'operazione che i profitti netti che Evergrande otterro' paghino i debiti che ha con la banca. Il conglomerato che ha acquisito il pacchetto di azioni e' identificato nel documento come Shenyang Shengjing Finance Investment Group, un gruppo pubblico composto da diverse istituzioni sia della citta' nord-orientale di Shenyang - dove ha sede la banca - sia della provincia di appartenenza, Liaon. Il motivo addotto per la transazione e' che i "problemi di liquidita'" di Evergrande hanno "influenzato materialmente e negativamente la Shengjing Bank". La notizia e' stata ben accolta dagli investitori della Borsa di Hong Kong, con le azioni Evergrande in rialzo del +12% (a 2,99 dollari, borsa di Hong Kong). Evergrande, con una passivita' complessiva di oltre 256 miliardidi euro, deve affrontare oggi il pagamento di 40,6 milioni di euro di interessi su un lotto di obbligazioni 'offshore', sebbene non sia ancora deciso se lo fara