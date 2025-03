L'Ex Ilva andrà agli azeri di Baku Steel. Urso: "La proposta migliore, ora si negozia"

Ex Ilva: Urso, "proposta migliore da azeri, si apre la fase di negoziato"

“I commissari mi hanno preannunciato che nella giornata di oggi invieranno richiesta formale per essere autorizzati a un negoziato con il soggetto internazionale che ha fatto la proposta migliore, che verosimilmente sarà appunto quella della compagine azera”. Lo annuncia il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un evento a Bologna, parlando dell’ex Ilva. “Le procedure poi prevedono l’espressione del parere del comitato di sorveglianza e la delibera del ministero delle imprese. Si apre così una nuova fase decisiva: quella del negoziato” con chi “allo stato ha fatto l’offerta migliore”.

“Prima dell’avvio della trattativa con gli azeri, diventa imprescindibile un incontro sindacale per conoscere i contenuti dell’offerta presentata e ritenuta migliore dai commissari e dal Mimit, come abbiamo chiesto all'ultimo incontro a Palazzo Chigi. Le indiscrezioni che leggiamo sulla stampa sono preoccupanti perché si parla di un piano che rischia di distruggere la produzione di acciaio e di provocare migliaia di esuberi". Lo dichiara Rocco Palombella, Segretario generale Uilm. "Non dobbiamo ripetere - aggiunge - gli errori del passato. Vogliamo conoscere e negoziare il piano industriale, gli investimenti ambientali e tecnologici, i livelli occupazionali. Fermatevi prima di assumere posizioni irreversibili. Non accetteremo pacchi preconfezionati”.