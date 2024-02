Ex Ilva, è fatta per i commissari straordinari. La nomina nei prossimi giorni

Ex Ilva: nei prossimi giorni arrivano i commissari

"Si va in amministrazione straordinaria e nei prossimi giorni saranno nominati i commissari". Lo ha detto, uscendo dall'incontro con il governo, il rappresentante di Confindustria Taranto, Pasquale Di Napoli, presidente della sezione Metalmecanica territoriale, sottolineando che è stato spiegato che la procedura di amministrazione straordinaria prevale su quella del concordato preventivo avviata da Acciaierie d'Italia.

Ex Ilva, Mantovano: entro pochi giorni nomina dei commissari

Entro pochi giorni per l'ex Ilva si procederà alla nomina dei commissari, una soluzione "unica e obbligata" rispetto a quanto avvenuto con le richieste del Governo che "non hanno avuto seguito". Lo avrebbe detto ai sindacati, secondo quanto si apprende, il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano, che, aprendo la riunione, sta ripercorrendo quanto avvenuto in queste settimane, a partire dall'istanza del socio privato per la negoziazione della crisi.