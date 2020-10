Ex Ilva, i non buoni rapporti con la Morselli. Il filo diretto Arcuri-Mittal

CLICCA QUI PER LEGGERE LA MODIFICA DEL CONTRATTO DI AFFITTO E ACQUISIZIONE DELL'EX ILVA FIRMATA DAI COMMISSARI STRAORDINARI E DA AM ITALIA NELLO STUDIO DEL NOTAIO MARCHETTI

Il rumors circola insistentemente nella Capitale: l’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri starebbe cercando di trattare l’ingresso dello Stato, attraverso la controllata del Tesoro, nell'azionariato di ArcelorMittal Italia direttamente con la prima linea manageriale del colosso dell’acciaio franco-indiano. Tanto che si vocifera di un blitz dei dirigenti londinesi in Italia con incontri sia con esponenti del Governo sia con Invitalia per risolvere i nodi del coinvestimento pubblico-privato, in cui entrambe le parti vogliono la maggioranza del capitale. Uno dei principali fronti di scontro.



L'amministratore delegato di AM Italia Lucia Morselli

Il motivo di questa linea diretta fra Roma e Londra, la sede del quartier generale di Arcelor-Mittal?

I non buoni rapporti fra Arcuri e l’amministratore delegato di AM Italia Lucia Morselli, tanto che il numero uno di Invitalia sarebbe disposto a cedere su alcuni punti con gli indiani, ma chiedendo il cambio dell’amministratore delegato.

Intanto, terminata la due diligence, pare circoli già fra le parti un documento provvisorio con le cifre sul valore degli asset dell'ex Ilva.

@andreadeugeni