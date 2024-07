Ex Ilva: Urso, impresa canadese interessata

Per l'Ex Ilva, "ci sono altri soggetti industriali che hanno chiesto anch'essi di visitare gli impianti, oltre ai soggetti che lo hanno fatto nelle ultime settimane. In questo caso e' un'impresa canadese, uno dei grandi paesi del G7. E vi sono anche altre imprese, magari di minore dimensione che hanno chiesto di visitare alcuni impianti, per fare eventualmente anch'essi, nell'ambito della procedura, delle proposte di politica industriale e finanziaria confacenti". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso a margine dell'Assemblea di Unioncamere.