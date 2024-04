Exor cambia i piloti di Iveco e Cnh: pesa anche il fattore Piazza Affari

Exor, giro di poltrone per Iveco Group e Cnh

Avvicendamento ai vertici di Iveco Group e Cnh, entrambe aziende controllate da Exor. A partire dal prossimo 1 luglio, Gerrit Marx, attuale amministratore delegato di Iveco Group, prenderà il posto di Scott Wine in Cnh, ricoprendo la stessa posizione. Allo stesso tempo, Olof Persson, membro indipendente del consiglio di amministrazione di Iveco Group ed esperto del settore dei veicoli industriali e del trasporto, assumerà la direzione dell'azienda. È quanto riportato da Il Giornale.

Secondo il comunicato ufficiale di ieri, è stato lo stesso Wine a richiedere di "abbandonare Cnh al termine del ciclo di business plan triennale attuale per perseguire altre opportunità", richiesta accolta dal consiglio di amministrazione. Una uscita elegante, dunque, che sembra nascondere malcontento, soprattutto riguardo alla performance del titolo, che dal 2 gennaio scorso è oggetto di delisting a Milano e attualmente quotato solo alla Borsa di New York.

A gennaio 2022, subito dopo lo scorporo di Iveco dal gruppo che produce macchine agricole e movimento terra, le azioni Cnh erano quotate a 14,3 euro, mentre con il delisting, all'inizio del 2024, il valore era sceso a 11,2 euro. Tuttavia, Wine è riconosciuto per aver "registrato tre anni consecutivi di ricavi e margini Ebit record, supervisionando il miglioramento delle performance del settore agricolo, la trasformazione del settore delle costruzioni e l'acquisizione di Raven Industries (tecnologie per l'agricoltura di precisione) avvenuta nel 2021", si legge in una nota.

Il consiglio di Cnh ha deciso che la presentazione dell'Investor Day, in programma per il 21 maggio, sarà posticipata per "permettere a Marx di guidare la pianificazione e gli obiettivi aziendali per la prossima fase di sviluppo". Per Wine, invece, l'ultima conference call sarà il 2 maggio in occasione dei dati finanziari di Cnh del primo trimestre.

Marx, da parte sua, rientra in Cnh (dove ha già lavorato) proveniente da Iveco Group, dove ha guidato l'azienda verso una nuova era di connettività, integrando le più recenti tecnologie digitali e dei dati con l'offerta di prodotti. In precedenza, ha anche presieduto il settore powertrain di Iveco, supervisionando la transizione verso sistemi di propulsione alternativi.

"Siamo fortunati che Olof Persson, con la sua vasta esperienza nel settore, assuma la posizione di amministratore delegato, garantendo continuità nell'esecuzione dei piani presentati a marzo", ha commentato la presidente di Iveco Group, Suzanne Heywood.