Facebook lancia l'Internet del futuro: in arrivo 10mila posti di lavoro in Ue

Facebook annuncia il lancio di Metaverse, una versione in realtà virtuale di Internet: pronti 10mila nuovi posti di lavoro

Il colosso tecnologico americano guidato da Mark Zuckerberg ha annunciato il lancio di un progetto che prevede l'assunzione di 10.000 dipendenti per la realizzazzione di "Metaverse", una versione in realtà virtuale di Internet che è considerata il futuro da Facebook. "Iniziamo il viaggio per portare alla vita Metaverse, abbiamo quindi bisogno di tecnici altamente specializzati per quella che è una delle priorità più grandi di Facebook", ha fatto sapere l'azienda in un comunicato.



Metaverse, il mondo parallelo digitale, è il Santo Graal di Mark Zuckerberg: grazie alla realtà virtuale e aumentata, dovrebbe consentire di aumentare le interazioni umane via Internet, liberandole dai vincoli fisici: potrebbe ad esempio consentire di ballare in una discoteca con persone che si trovano a migliaia di chilometri di distanza, ma anche di acquistare o vendere beni o servizi digitali, molti dei quali ancora da inventare. "La qualità essenziale di Metaverse sarà la presenza, la sensazione di essere davvero lì con le persone", ha spiegato Zuckerberg a luglio sul suo profilo Facebook.



I posti di lavoro saranno creati nei prossimi cinque anni. Per realizzare Metaverse, l'Internet del futuro, Facebook prevede l'assunzione di 10mila persone in Europa nei prossimi cinque anni. "E' un'espressione della fiducia nella forza dell'industria tecnologica europea e nel potenziale dei talenti tecnologici europei", hanno spiegato in un post sul blog il britannico Nick Clegg e lo spagnolo Javier Olivan, due dei massimi dirigenti del gruppo. Non è chiaro dove saranno localizzati i futuri posti di lavoro, né il tipo di lavoro richiesto.