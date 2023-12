Farfetch in cerca di un paracadute: le trattative con Apollo Global. Rumor

Farfetch cerca finanziamenti di "emergenza". Ipotesi trattativa con il fondo Apollo Global

Il futuro di Farfetch è in via di definizione. All'orizzonte, la prospettiva di nuovi soci a quanto si apprende dalla indiscrezioni di Sky News, che vorrebbe José Neves, fondatore della piattaforma di vendite online nel settore moda, lusso e design, in trattative con il fondo americano Apollo Global Management. L'obiettivo è trovare finanziamenti "di emergenza" e tra gli stakeholder coinvolti per l'accordo - riporta Pambianco - si vocifera ci siano la venezuelana Carmen Busquets, nota aver co-fondato Net-a-Porter, e oggi azionista di Moda Operandi, Lyst e Tagwalk. La notizia è trapelata nei giorni scorsi e ha smosso il titolo di Farfetch verso rialzi di circa il 18 per cento.

Interpellati da Reuters, Apollo Global e Farfetch non hanno risposto alle richieste di commento. Stando alle agenzie internazionali, qualora non si concretizzasse nessuna operazione di salvataggio, per Farfetch si farebbe più concreta l’ipotesi amministrazione controllata. Se gli amministratori prendessero il controllo, le controllate di Farfetch (tra cui New Guards Group, Stadium Goods, la partecipazione in Neiman Marcus e la IP Platform Solutions) verrebbero cedute per ripagare i principali detentori del debito.

A novembre - prosegue Pambianco - il Telegraph aveva riferito per la prima volta che il fondatore e CEO di Farfetch, José Neves, era in talk con i principali azionisti, tra cui Richemont, per privatizzare la società. Tuttavia, Richemont ha ricordato ai suoi shareholder di non avere “obblighi finanziari nei confronti di Farfetch”, sottolineando che “non prevede di prestare o investire in Farfetch”.

Il colosso dell’hard luxury starebbe considerando le sue opzioni rispetto agli accordi con Farfetch (annunciati il 24 agosto 2022), che rimangono soggetti a determinati termini e condizioni in sospeso. Richemont ha accettato lo scorso anno di vendere una partecipazione del 47,5% nella sua attività di moda e accessori Yoox Net-A-Porter a Farfetch, con un accordo in base al quale il gruppo inglese potrebbe acquisire anche il resto di Ynap. “Né Richemont Maisons né Yoox Net-A-Porter hanno attualmente adottato le soluzioni della piattaforma Farfetch e continuano a operare sulle proprie piattaforme”, ha precisato Ginevra.