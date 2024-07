Fari accesi su Francia e Usa. Mercati, opportunità dall'incertezza politica

Mercati, dall'incertezza politica in Francia e negli Stati Uniti emergono opportunità di investimento

Nella seconda metà dell'anno, gli investitori si troveranno di fronte a un ambiente economico dinamico, tuttavia, dovranno anche gestire complicazioni dovute a questioni politiche emergenti. Edmond de Rothschild Asset Management ha deciso di non aumentare il peso degli asset europei fino a quando non verrà chiarito il nuovo panorama politico in Francia.

Come riporta Financial Lounge, per quanto riguarda i mercati obbligazionari, la preferenza continua a essere per le strategie di carry e per il debito ibrido, sia societario che finanziario, anticipando inoltre un potenziale rafforzamento degli asset dei mercati emergenti.

Secondo Edmond de Rothschild, le condizioni economiche sono risultate più favorevoli del previsto per i mercati. La disinflazione si mantiene stabile, nonostante un andamento irregolare, e la carenza di manodopera negli Stati Uniti ha finalmente cominciato a ridursi.

I tagli dei tassi di interesse sono già stati avviati in Svizzera, Canada ed Europa, e si prevede che inizieranno anche negli USA prima della fine dell'estate, dato che la Federal Reserve ha scartato la possibilità di ulteriori rialzi. Storicamente, i mercati azionari hanno mostrato rendimenti positivi, spesso consistenti, prima del primo taglio dei tassi negli USA. Si prevede che la Fed gestirà efficacemente il rallentamento economico, evitando una recessione.

Benjamin Melman, il Global Chief Investment Officer di Edmond de Rothschild AM, osserva che i pattern storici sembrano ripetersi, consolidando l'idea che, alla luce della resilienza dell'economia globale, sia prudente mantenere un'adeguata esposizione al mercato azionario.

Da inizio anno, la società ha adottato una strategia che alterna la neutralità alla sovraesposizione. Melman prevede che, con il primo taglio dei tassi da parte della Fed, ci sarà l'opportunità di rievaluare le prospettive economiche e di aggiustare di conseguenza le principali strategie di allocazione. Per ora, come sottolinea Melman, "prevale un senso di fiducia".

In Francia, nel caso il Rassemblement National dovesse vincere o si dovesse verificare una situazione di "Parlamento bloccato", è poco probabile che il nuovo governo intraprenda politiche di spesa che aumentino significativamente il deficit. Tuttavia, questo non dovrebbe scatenare automaticamente procedure disciplinari da parte dell'UE né causare ulteriori declassamenti del rating da parte delle agenzie di credito.

Lo spread tra i titoli di stato francesi (OAT) e tedeschi (Bund) potrebbe subire un leggero aumento, ma è improbabile che si verifichi una crisi di ampie proporzioni, soprattutto se i piani di riduzione del deficit venissero semplicemente posticipati. Secondo Edmond de Rothschild, è possibile prevedere uno scenario positivo anche con un "Parlamento bloccato" e con cambiamenti politici che potrebbero facilitare la riduzione del deficit.

Edmond de Rothschild osserva che gli asset europei hanno recentemente beneficiato di una serie di condizioni favorevoli: una crescita economica superiore alle attese, una riduzione dell'inflazione e un'attenta gestione da parte della BCE. L'approccio cauto degli Stati Uniti, soprattutto in vista delle elezioni, ha ulteriormente influenzato questa dinamica.

Tuttavia, i team di investimento di Edmond de Rothschild Asset Management hanno deciso di mantenere una posizione neutrale sugli asset europei, in attesa di comprendere meglio le implicazioni di una situazione politica ancora instabile in Francia e le sue potenziali ripercussioni sull'intera Europa.

Una riconferma di Biden alla presidenza degli Stati Uniti probabilmente non influenzerebbe significativamente i mercati finanziari. Al contrario, un eventuale ritorno di Trump potrebbe avere conseguenze negative per i titoli di stato americani a lunga scadenza, a causa di una politica che potrebbe includere nuove tasse sulle importazioni e un aumento del deficit pubblico.

Tuttavia, un suo ritorno potrebbe risultare favorevole per il mercato azionario, grazie alla possibile reintroduzione di misure di deregolamentazione e nuovi tagli fiscali. È importante notare che un aumento troppo rapido dei rendimenti a lungo termine potrebbe avere ripercussioni negative anche sul mercato azionario.

Melman ritiene che l'attuale scenario economico sia generalmente promettente, nonostante venga offuscato da complicazioni politiche. Egli evidenzia che l'unica certezza è la continua instabilità geopolitica, alimentata dalle tensioni politiche in Francia e dalla potenziale ricandidatura di Trump.

Tuttavia, scrive ancora Financial Lounge, una buona notizia è che i mercati a volte tendono a reagire in modo esagerato alle crisi politiche, creando opportunità di investimento. I team di investimento di Edmond de Rothschild AM restano ottimisti riguardo sia le azioni che le obbligazioni, sebbene stiano considerando di ridurre la loro esposizione alle obbligazioni a lungo termine, preferibilmente dopo le elezioni statunitensi, per sfruttare al meglio le dinamiche di mercato.

Nel caso di un'imminente decelerazione economica negli Stati Uniti, si prevede che tutti i segmenti del mercato obbligazionario ne trarrebbero vantaggio. Per quanto riguarda il settore azionario, Edmond de Rothschild manifesta una preferenza per i settori dei Big Data e dell'Healthcare negli USA, nonché per le piccole capitalizzazioni europee, attualmente quotate a valutazioni molto vantaggiose, tenuto conto anche delle politiche di allentamento monetario già in atto.

Nel campo delle obbligazioni, Edmond de Rothschild Asset Management continua a favorire le strategie di carry trade e il debito ibrido, sia societario che finanziario, e anticipa un incremento dell'esposizione al debito dei mercati emergenti non appena i segnali di un cambio di direzione da parte della Federal Reserve saranno chiaramente definiti.