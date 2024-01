Farina di grillo, nasce la prima azienda italiana autorizzata alla produzione

Farina di grillo 100% italiana, Nutrinsect avvia la distribuzione

La Nutrinsect di Montecassiano, situata nella provincia di Macerata, è la prima e unica azienda italiana autorizzata dalla legge alla produzione, trasformazione e commercializzazione di farina di grillo destinata all'uso alimentare umano. La farina liofilizzata, obbligata per normativa a essere denominata "Polvere di acheta domesticus", è frutto di un lungo processo che coinvolge l'intera filiera. Servirà tempo per l’arrivo dei prodotti sugli scaffali dei supermercati, ma intanto si entra quindi in una nuova fase nello sviluppo del settore.

Nata nel 2016 come start-up, Nutrinsect è ad oggi una vera e propria impresa con un impianto di mille metri quadrati e un allevamento di dieci milioni di grilli del tipo Acheta domesticus. L'iter per giungere a questa fase è stato completato dopo che l'Unione europea ha deliberato la commercializzazione del prodotto nel 2022, seguita dall'autorizzazione alla vendita nel 2023. L'azienda

L'evoluzione sta sopratuttonel cambio di target di destinazione della farina che prima era riservata esclusivamente ai mangimi animali. "Si apre una nuova pagina di storia dell'alimentazione", dice all'ANSA il ceo Josè Francesco Cianni. "Da oggi, 29 gennaio 2024, il prodotto sarà distribuito dalla Reire di Reggio Emilia alle aziende alimentari e a tutto il canale horeca. Dopo 10 anni di duro lavoro, con migliaia di ore di ricerca e sperimentazione abbiamo raggiunto un traguardo molto importante, siamo riusciti a mettere sul mercato un prodotto 100% Made in Italy, ma soprattutto un prodotto sano e direi anche molto buono", aggiunge.