Fca Bank si espande in Portogallo, acquisita Sadorent attraverso Leasys Rent

L'accordo prevede la cessione del 100% delle quote dell'azienda portoghese a Leasys Rent

Fca Bank espande la sua presenza in Portogallo con l'acquisizione di Sadorent. Come specificato in una nota, Fca Bank, joint venture paritetica tra Stellantis e Credit Agricole, ha acquisito Sadorent, societa' attiva nel settore del noleggio a breve e medio termine. La stipula dell'accordo prevede la cessione del 100% delle quote dell'azienda portoghese a Leasys Rent, brand di Leasys (controllata della Banca) specializzato in soluzioni di noleggio short e mid-term.

'Il raggiungimento di questo accordo consolida ulteriormente il nostro ruolo di leader della mobilita' in Portogallo e in Europa', ha affermato Giacomo Carelli, ceo di Fca Bank e chairman di Leasys.

'In un Paese a forte vocazione turistica, con un trend di crescita costante, l'acquisizione di una societa' specializzata nel leisure come Sadorent ha ancora piu' valore. Fca Bank e Leasys Rent potranno beneficiare dell'esperienza della compagnia sul territorio, che integrera' con la propria flotta green e i servizi digitali che l'hanno resa uno dei principali player a livello europeo', ha aggiunto Carelli.

'L'acquisizione da parte di Fca Bank e' una magnifica opportunita' per Sadorent, che dara' ai nostri team nuovi mezzi per proseguire il percorso di crescita e sviluppo della compagnia, in termini di innovazione, di servizi per la mobilita' e di presenza globale dell'azienda', ha affermato Nuno Cerqueira, owner e ceo di Sadorent.