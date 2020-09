Fca, investimenti confermati. Punta sull'elettrico con V2G

'Per Fca la mobilita' sostenibile e' un pilastro fondamentale su cui si basano tutte le nostre attivita'. Solo in Italia - anche con il lancio delle produzioni legate alla mobilita' elettrica ed elettrificata - Fca sta investendo cinque miliardi di euro, che toccano tutti i nostri stabilimenti, di cui due per il comprensorio di Mirafiori: i nostri investimenti non sono in dubbio'.

Lo ha affermato Pietro Gorlier, chief operating officer Fca della regione Emea, in occasione della presentazione del progetto V2G nella sede dell'Heritage Hub a Mirafiori, riferendosi alle risorse stanziate nell'ambito del Piano Italia.

"In questo contesto, oltre al V2G si inseriscono numerosi altri progetti, come i pannelli fotovoltaici della Solar Power Production Units: una superficie di 150 mila metri quadrati in grado di produrre 15 MW di elettricita' e contribuendo cosi' alla riduzione delle emissioni per oltre 5 mila tonnellate di CO 2. O il Battery Hub che prevede l'assemblaggio di batterie con l'uso di tecnologie all'avanguardia. ora importante che si definiscano gli aspetti normativi, sui quali le istituzioni stanno lavorando, e che si lanci un piano nazionale per l'infrastruttura di ricarica pubblica e privata che supporti il crescente numero di veicoli elettrificati'. Le parole di Gorlier sono state accolte in maniera positiva dal Ministro dell'Economia e dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli (alla presenza anche di John Elkann).

"L'impegno di Fca nel confermare il Piano di investimenti è un segnale importante a livello industriale nel nostro Paese', ha spiegato nel corso dell'evento. 'Questa transizione' verso l'elettrico 'sarà seguita con grande attenzione dal Governo". Il Coo dell'area Emea ha quindi fatto il punto delle attivita' del gruppo automobilistico in Italia. 'Proprio in questi mesi, mentre stiamo vivendo un difficile momento a causa delle conseguenze della pandemia, abbiamo continuato a lavorare dando priorita' soprattutto a questi sviluppi, come dimostrano i lanci effettuati e in corso, e consolidando le basi su cui si reggera' il nostro futuro e quello della mobilita' in generale, ha spiegato Gorlier.

"Quando parlo di basi mi riferisco soprattutto ai significativi investimenti che abbiamo lanciato. Solo in Italia - su cui Fca ha puntato molto con il lancio delle produzioni legate alla mobilita' elettrica ed elettrificata - si tratta di cinque miliardi di euro, che toccano di fatto tutti i nostri stabilimenti: da qui a Torino alla Sevel di Atessa, da Pomigliano a Cassino, da Modena a Melfi.

Senza dimenticare le meccaniche: Verrone, Cento, Termoli, Pratola Serra. La filiera automotive in Italia e' particolarmente importante, si tratta di circa 400 mila persone, di cui 220 mila addetti diretti e indiretti impiegati nelle 5.500 societa' fornitrici italiane e altri costruttori. A questi si aggiungono 120 mila posti di lavoro nelle 12 mila imprese di vendita e assistenza autovetture e i 55 mila dipendenti di Fca, di cui 6.500 dedicati all'R&D', ha proseguito il manager.

'Un altro investimento importante che abbiamo affrontato e' riferito alla formazione dei dipendenti Fca. L'anno scorso circa 36 mila persone delle societa' italiane del Gruppo Fca in Italia sono state coinvolte in attivita' di formazione in aula o via web: quasi 550 mila ore erogate per un costo complessivo di poco meno di 5 milioni di euro. Il training sui temi e-Mobility e sui nuovi prodotti elettrificati ha coinvolto piu' di 30 mila addetti del personale di vendita e post-vendita in Europa, circa 13 mila dei quali in Italia. Inoltre abbiamo preparato attivita' di formazioni a piu' di 3 mila specialisti e-Mobility, un nuovo ruolo introdotto nelle concessionarie per fornire supporto ai clienti in merito ogni aspetto relativo a prodotti e servizi specifici della mobilita' elettrica. Complessivamente, sono circa 12 i milioni di euro investiti per attivita' di training specifiche sulle tematiche di e-Mobility', ha aggiunto il Coo Emea di Fca.

'E non dobbiamo trascurare l'investimento per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica Fca in Italia: circa 1.100 punti di ricarica di vetture elettriche installati presso i concessionari italiani (che salgono a 7 mila se parliamo di tutta Europa), circa 1.200 punti di ricarica presso i Leasys Mobility Store solo in Italia, oltre 900 punti di ricarica presso gli stabilimenti e i parcheggi dei dipendenti Fca in Italia. L'investimento complessivo e' di oltre 33 milioni di euro per le infrastrutture in Italia. A tutte queste attivita' si aggiungono i piani di rafforzamento previsti per le eccellenze presenti nel polo di Torino nel settore delle tecnologie e del miglioramento continuo dei processi produttivi. Tra queste il Centro di Competenza 'Additive manufacturing' e il World Class Manufacturing Development Center con la propria Academy, che conta circa 5 mila persone formate ogni anno e 80 mila ore di formazione erogata e che sta collaborando attivamente con il Manufacturing Technology Center insediato proprio qui a Mirafiori.

(Segue...)