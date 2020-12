Fca: la capa delle risorse umane Linda Knoll lascia dopo quasi 30 anni

Fca: Linda Knoll lascia il ruolo di Chief Human Resources Officer

Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato oggi che Linda Knoll, Chief Human Resources Officer ha deciso di andare in pensione dopo quasi tre decenni dedicati al servizio della Società. Secondo quanto riporta una nota, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità sin dal suo ingresso nel Gruppo Fiat nel 1994. È uno dei membri che da più tempo fa parte del Group Executive Council (Gec), il più elevato organo operativo di Fca, creato nel 2011 e responsabile del monitoraggio e controllo dell'andamento operativo del Gruppo, delle principali decisioni strategiche e la condivisione delle best practice, tra cui lo sviluppo e l'impiego delle risorse umane chiave.

Fca: "Un ruolo chiave nel nostro successo"

Fca continuerà a beneficiare dell'esperienza e della consulenza di Linda Knoll fino al perfezionamento della fusione con Peugeot S.A. (Groupe PSA) e la creazione di Stellantis, prevista entro la fine del primo trimestre 2021. Successivamente, si legge, Knoll continuerà a mettere a disposizione la sua conoscenza ed esperienza in qualità di Adviser di Exor, azionista di riferimento di Fca. Rimarrà inoltre nel Consiglio di Amministrazione di Comau nella fase di preparazione alla quotazione in borsa. "Linda è stata fondamentale nel rafforzare le nostre attività di risorse umane a livello globale e ha svolto un ruolo chiave nel nostro successo", ha affermato Mike Manley, Amministratore Delegato di Fca. "A nome di tutti i dipendenti di Fca e dei tanti colleghi con cui ha lavorato a stretto contatto, desidero esprimere il nostro caloroso ringraziamento a Linda per la sua dedizione, leadership e instancabile servizio alla nostra azienda".