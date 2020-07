Fca, Pomigliano chiude ad agosto: continuano i lavori all'Alfa Romeo Tonale

Si fermano le attività nello stabilimento Fca di Pomigliano d’Arco (Napoli) ad agosto, ma lo stop sarà utile per accelerare i lavori di adeguamento di Alfa Romeo Tonale nei reparti. Come dice Biagio Trapani, segretario generale Fim di Napoli, al termine di un incontro tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali. La fabbrica automobilistica resterà ferma da lunedì 3 agosto fino al 28 dello stesso mese. I lavori “procederanno non solo nel reparto ex 147 dove sono cominciati già da qualche mese - aggiunge Trapani - ma verranno effettuati importanti lavori anche nei reparti lastratura, logistica e qualità”, con l'installazione di numerosi “robot e pinze nel primo reparto dove inizieranno anche i lavori per la nuova ferratura del Tonale”. “I lavori inizieranno anche in alcune aree della logistica, utilizzando altri nuovi reparti”, conclude Trapani.