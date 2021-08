Fed, Powell: inizio tapering possibile entro fine anno. Ma frenata sui tassi

Tapering entro la fine dell'anno. L'inizio della riduzione degli stimoli monetari Fed potrebbe avvenire entro il 2021. Ma un intevento frettoloso potrebbe causare danni, a causa dell'incertezza sanitaria, le debolezze dell'economia americana e il dilagare della variante Delta. E' ciò che è emerso dall'intervento del numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, in occasione del simposio di fine estate dei banchieri di Jackson Hole. Ma una data per l'allentamento degli acquisti della Fed, oggi pari a 120 miliardi di dollari mensili, ancora non c'è. Il tapering, per il numero uno della Fed, non "è un segnale diretto di un vicino aumento dei tassi di interesse".

"La tempistica e il ritmo dell'imminente riduzione degli acquisti di attività non intende fornire un segnale diretto per quanto riguarda la tempistica del rialzo dei tassi di interesse, per la quale abbiamo articolato un test diverso e sostanzialmente più rigoroso", ha spiegato Powell. "Abbiamo detto che continueremo a mantenere l'intervallo del target per il tasso sui fondi federali al livello attuale fino a quando l'economia non raggiungerà condizioni coerenti con la massima occupazione e l'inflazione avrà raggiunto il 2% ed è sulla buona strada per superare moderatamente il 2% per qualche tempo", ha aggiunto il numero uno della Fed.

"Se una banca centrale inasprisce la politica in risposta a fattori che si rivelano temporanei - ha osservato ancora - è probabile che i principali effetti della politica arrivino dopo che la necessità è passata. La mossa politica inopportuna, ha sottolineato Powell, rallenta inutilmente le assunzioni e altre attività economiche e spinge l'inflazione al di sotto del desiderato. Oggi, con un sostanziale allentamento del mercato del lavoro e la pandemia che prosegue, un tale errore potrebbe essere particolarmente dannoso. Sappiamo che lunghi periodi di disoccupazione possono significare danni permanenti ai lavoratori e alla capacità produttiva dell'economia". Tuttavia, ha evidenziato il numero uno della Fed, "la storia insegna, però, anche che le banche centrali non possono dare per scontato che l'inflazione dovuta a fattori transitori diminuira".

Sul capitolo inflazione, il numero uno della Federal Reserve, ha invece rassicurato: l'aumento dei prezzi "causa preoccupazioni", ma è "provvisorio". E' fiducioso del fatto che il target possa rientrare al 2%. Intanto, le azioni Usa hanno reagito positivamente: lo S&P 500 a 4.505 punti e il Nasdaq Composite in ascesa a 127 punti. Il dollaro è in calo, con l’euro tornato a 1,18. Milano in risalita a +0,3%.