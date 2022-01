Ferragamo si avvicina al pre Covid, ma la performance non convince la Borsa

Retail in miglioramento rispetto al terzo trimestre grazie al recupero di Europa e Giappone

Salvatore Ferragamo archivia (in parte) la pandemia, ma la performance, leggermente al di sotto dei competitor ( leggi qui i risultati di Lvmh e Tiffany ), non convince la Borsa. Come comunicato ieri, la maison ha archiviato il 2021 con vendite per 1,136 miliardi, escluso il business dei profumi, in aumento del 29,6% a cambi correnti e del 31,4% a cambi costanti rispetto al 2020. I ricavi del quarto trimestre 2021 hanno registrato un aumento del 20,8% a tassi di cambio correnti (+23,5%) a cambi costanti.

In particolare, il canale distributivo retail ha registrato ricavi consolidati in aumento del 30,2% (+32,2% a tassi di cambio costanti). "La performance del retail è stata marginalmente sopra le attese, in miglioramento rispetto al terzo trimestre grazie al recupero di Europa e Giappone e alla forza del mercato americano (stimiamo ancora circa +20% a due anni), che hanno piu' che compensato il rallentamento in Cina legato alle restrizioni Covid".

Si tratta chiaramente di performance piu' deboli rispetto ai competitor, ma in un anno di transizione, con scarso supporto in termini di marketing e novita' di prodotto", sottolineano gli analisti di Equita, che "in attesa di indicazioni sui piani del nuovo Ceo" ipotizzano "un percorso leggermente piu' graduale di recupero dei margini".

In una seduta poco brillante per il comparto lusso europeo, la seduta è negativa soprattutto per Ferragamo, che chiude la giornata in ribasso del 4,27% a 18,365 euro. Nel 2021 i ricavi sono saliti e hanno superato le previsioni, ma gli analisti, che sottolineano come siano comunque rimasti sotto i livelli 2019, prevedono opportunita' di rilancio piu' graduali, anche in attesa di indicazioni sui piani del nuovo amministratore delegato, Marco Gobbetti.

"I ricavi 2021 sono dell'1% sopra le nostre stime e quelle del consensus, ma restano sotto i livelli pre-pandemia sia per il quarto trimestre sia per l'anno", sottolineano gli analisti di Mediobanca Securities, spiegando che "i risultati 2021 sono positivi, ma riteniamo che siano poco significativi per Ferragamo, dal momento che il nuovo Ceo e' appena arrivato nel gruppo e dovra' comunicare le guidance strategiche nei prossimi mesi".

