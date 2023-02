Ferrari accelera: Utile a 939 mln in 2022. Ricavi +5 mld, +17% in 4° trimestre

Ferrari accelera, e chiude il 2022 con un utile a 939 mln. Ricavi oltre 5 mld, +17% nel 4° trimestre

Ottima prestazione per Ferrari, che ha chiuso il 2022 con un utile netto di 939 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto agli 833 milioni del 2021. I ricavi, invece, hanno superato i 5 miliardi di euro, a 5,095 miliardi, con una crescita del 19,3%; nel solo quarto trimestre del 2022 sono saliti del 17% a 1,368 miliardi di euro, mentre l'utile netto è stato di 221 milioni (+3%). Tra gli altri dati del 2022, il margine operativo lordo è salito del 165 a 1,773 miliardi di euro, con un margine del 34,8% (contro 35,9%), mentre il risultato operativo sale del 14% a 1,277 miliardi. L'utile netto per azione è salito da 4,5 a 5,09 euro, mentre l'indebitamento industriale netto scende da 297 a 207 milioni di euro.

Le vendite, con una consegna di 13.221 auto (+18,5%), sono state trainate dal +72,6 sui mercati di Cina, Hong Kong e Taiwanm dal +21,8% delle Americhe, mentre l'area Emea registra un +8,5%.

Ferrari, per il 2023 si prevedono ricavi a 5,7 mld, e un Mol adjusted di 2,1 mld

Anche le previsioni per il 2023 sono positive: Ferrari prevede di raggiungere ricavi per 5,7 miliardi di euro, contro i 5,1 del 2022, un Mol adjusted di 2,13-2,18 miliardi (1,77 nel 2022) e un risultato operativo adjusted di 1,45-1,50 miliardi, contro gli attuali 1,23. Inoltre l'utile diluito per azione salirà da 5,09 a 6-6,2 euro, con un free cash flow industriale che passerà da 760 a 900 milioni di euro. La guidance, informa una nota, si basa sulle ipotesi di un mix molto positivo sostenuto da un ricco portafoglio prodotti, dalla Ferrari Daytona SP3 e dalle personalizzazioni, di un aumento dei prezzi per controbilanciare l’attuale inflazione dei costi, di un aumento degli ammortamenti legato all’avvio della produzione di nuovi modelli e di un contenuto miglioramento dei ricavi da attività racing e lifestyle.