Ferrari, il Cavallino corre nonostante il Covid: l'utile 2021 balza a 883 mln

Ferrari, nel 2021 ricavi a 4,2 mld in crescita del 26% sul 2021

Utile netto a 883 milioni, in crescita del 37% sul 2020, ricavi in aumento del 23% a 4,2 mld, Ebit in rialzo del 50% e previsioni 2022 più che ottimiste: il Cavallino di casa Maranello ha presentato i risulti preliminari consolidati relativi al quarto trimestre e dell’anno 2021, battendo la guidance su tutti i principali indicatori finanziari. Ferrari quindi corre nonostante il Covid e la crisi dei chip. Nel 2021 ha venduto 11.155 unità, in aumento del 22,3% rispetto al 2020 e del 10,1% rispetto al 2019.

Per quanto riguarda il quarto trimestre 2021, le consegne sono state di 2.949 unità in crescita del 10%, i ricavi netti di 1,172 miliardi di euro in rialzo del 10%, l'ebitda di 398 milioni su del 7%, con margine al 33,9% dal 34,7% precedente, l'ebit di 265 milioni su del 6% e l'utile netto di 214 milioni in ribasso del 18%. Il consensus era per un ebitda del quarto trimestre di 385 milioni e un utile netto di 198 milioni.

Per quanto riguarda le consegne del 2021, le vendite dei modelli a 8 cilindri (V8) sono aumentate del 34,6%, mentre le vendite dei modelli a 12 cilindri (V12) hanno registrato una diminuzione del 16,1% dovuta principalmente a minori volumi della 812 Superfast, che e' uscita di produzione in corso d'anno. Le consegne dell'anno sono state trainate dalla famiglia F8, insieme alla Ferrari Roma e alla SF90 Stradale che hanno raggiunto distribuzione globale.

Le consegne della Ferrari Portofino M e della SF90 Spider hanno accelerato in corso d'anno. Le consegne delle Ferrari Monza SP1 e SP2 sono aumentate rispetto all'anno precedente, in linea con i piani, prossime alla fine della produzione.

Tutte le regioni geografiche hanno registrato una crescita a doppia cifra. La regione Emea ha messo a segno un aumento del 14% a 5.492 unita', le Americhe del 21,8% a 2.831, il resto dell'Apac è cresciuto del 27,2% a 1.933, mentre la Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan hanno quasi raddoppiato le consegne passando da +97,1% a 899 unità grazie al confronto favorevole con l'anno precedente.

Andando a vedere nel dettaglio i ricavi, quelli da automobili e parti di ricambio sono stati di 3,573 miliardi di euro (+26%) e quelli dei Motori sono saliti del 25,7% a 189 milioni, grazie soprattutto all'aumento delle consegne a Maserati.

Ferrari si aspetta di chiudere il 2022 con ricavi pari a circa 4,8 miliardi di euro, un ebitda adjisted tra 1,65 e 1,7 miliardi di euro con margine tra il 34,5% e 35,5%. L'ebit adjusted e' atteso tra 1,10 e 1,15 miliardi, con margine tra il 23% e il 24%. L'eps diluito adjusted e' atteso tra 4,55 e 4,75 euro e il free cash flow industriale pari o inferiore a 600 milioni.

La guidance per l'anno in corso pubblicata dalla Casa di Maranello è leggermente inferiore alle attese del mercato: il consensus degli analisti era per un ebitda di 1,713 miliardi di euro, con margine al 36,5%, un utile netto di 898 milioni, con eps di 4,88 milioni e un free cash flow di 725 milioni.

La guidance 2022 è raggiungibile a condizione che l'operatività non sia impattata da restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19 e sulla base delle seguenti ipotesi: gestione attenta della forte domanda; arricchimento del mix di modelli, piu' che compensato dall'impatto negativo dovuto alla fine del ciclo vita delle Ferrari Monza SP1 e SP2. L'nizio della produzione della Ferrari Daytona SP3 e della Ferrari Purosangue nel 2022 con avvio delle consegne è fissato a partire dal 2023.

Il portafoglio ordini di Ferrari è più forte che mai in crescita a doppia cifra rispetto all'anno precedente e arriva a coprire fino al 2023'. E' quanto indicato nelle slide di presentazione dei conti 2021 di Ferrari, nelle quali si specifica che nel 2022 "saranno presentati due nuovi modelli, completando i 15 lanci promessi in occasione del Capital markets day del 2018".

Dopo la pubblicazione dei dati, l'amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna ha dichiarato: "I risultati finanziari record del 2021 dimostrano ancora una volta la forza del nostro modello di business. Abbiamo gestito attentamente una raccolta ordini impressionante, in linea con la nostra strategia volta a perseguire una crescita controllata e a preservare l'esclusivita' del marchio".

"Abbiamo registrato una crescita a doppia cifra superiore alla nostra guidance su tutti i principali indicatori finanziari e un margine dell'Ebitda ancora piu' eccezionale che ha toccato il livello record del 35,9%. In questa fase di forte slancio guardiamo con entusiasmo alle prossime opportunita' e al nostro Capital Markets Day del 16 giugno a Maranello, dove illustreremo i nostri piani per il futuro", ha sottolineato Vigna.