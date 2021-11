Ferrari, balzo per ricavi-profitti. Rivista la guidance. Giù in borsa

Crescita a doppia cifra (+21% rispetto allo stesso periodo del 2020) per i profitti del terzo trimestre di Ferrari: anche grazie a un balzo delle consegne (2.750 automobili, +18,9%), il Cavallino ha realizzato 1,053 miliardi di euro di ricavi (in aumento del 19% sul terzo trimestre 2020 e del 15,1% in confronto al terzo trimestre 2019, periodo pre-pandemia) e 207 milioni di euro di utili, che hanno permesso alla casa di Maranello controllata da Exor di alzare la attese sull'Ebitda 2021. "I forti risultati del terzo trimestre sono un importante passo avanti verso la guidance 2021 rivista al rialzo", ha spiegato il neo Ceo Benedetto Vigna che parla di "raccolta ordini record a livello globale, in particolare in Cina e Usa".



Il presidente di Ferrari John Elkann

La guidance è stata alzata, a condizione che l'operatività non sia impattata da restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19 e sulla base delle seguenti ipotesi: core business sostenuto da volumi e mix; ricavi da attività legate alla Formula 1 in linea con il calendario di gare atteso e che riflettono il posizionamento inferiore nel campionato del 2020 rispetto all'anno precedente; attività legate al marchio condizionate dall'evoluzione del Covid-19; spese operative e di marketing in graduale aumento.

L'Ebitda è pari a 371 milioni, in aumento del 12,4% rispetto al 2020 e del 19,6% rispetto al 2019. Il dato è leggermente sopra le attese degli analisti 365 milioni. Per il 2021 Ferrari punta ora a un ebitda di circa 1,52 miliardi di euro da una precedente indicazione di 1,45-1,50 miliardi di euro. La generazione di free cash flow industriale è stata "eccezionalmente forte nel trimestre" pari a 242 milioni di euro, trainata dall'ebitda e dall'incasso degli anticipi sulla 812 Competizione, in parte controbilanciati da spese in conto capitale per 189 milioni di euro.

Per i ricavi l'approccio è stato invece un po' più cauto: il fatturato di fine anno è atteso ora minore o uguale a 4,3 miliardi, contro una guidance precedente di circa 4,3 miliardi. Il titolo ha reagito con un iniziale ribasso dopo la trimestrale e intorno alle 14 cede l'1,7% in un mercato solo leggermente negativo. Nonostante la revisione al rialzo della guidance 2021, le azioni Ferrari sono peggiorate a Piazza Affari subito dopo la diffusione dei numeri di bilancio: le quotazioni, che questa mattina navigavano poco sotto i record segnati ieri sopra i 210 euro, sono scesi a un minimo di 205 euro, per risalire attorno a 207 euro (-1,5%).

"Ricavi ed Ebitda del terzo trimestre sono stati in linea, meglio la generazione di free cash flow; guidance rivista al rialzo, ma il consenso era gia' su questi valori", ha commentato un analista finanziario.