Ferrovie e quella passione per Pino Insegno

Pino Insegno voce narrante in un documentario sulla società

Sulla "fermata straordinaria" per far scendere Lollobrigida dal treno in ritardo ormai è scoppiata la bufera. Le opposizioni chiedono le dimissioni del ministro e lui risponde: "Aperto al confronto ma nessun passo indietro". Ma ora ci si (ri)mette Pino Insegno. Sul Fatto Quotidiano si legge, infatti, che Ferrovie ha chiuso un nuovo contratto da circa 100 mila euro con il doppiatore romano. Il volto della nuova Rai meloniana farà la voce narrante in un documentario sulla società dei treni che uscirà più avanti. Il doppiatore più amato da Meloni & C., peraltro, già collaborava con Fs negli anni scorsi per aiutare i manager con il public speaking.

Poi in estate, il nuovo contratto. Intanto Insegno - prosegue Il Fatto - è stato silurato per la conduzione dell'Eredità, importantissimo programma del preserale di Rai1, dopo i pessimi risultati del Mercante in Fiera, ma nei giorni scorsi era al fianco della premier alla mostra su Tolkien alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma.