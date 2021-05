Ferrovie, Ferraris nuovo amministratore delegato. Presidenza rosa a Giadrossi

Nomine fatte in Ferrovie. Secondo quanto si vocifera, il Mef avrebbe indicato come amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris, ex amministratore delegato di Terna. Per la poltrona di presidenza è invece parrebbe quasi fatta per Nicoletta Giadrossi, gia nel consiglio di amministrazione di Fincantieri. Per questa nomina, invece, secondo quanto risulta ad Affaritaliani, l’ex Eni ed Enel Paolo Scaroni, a differenza di quanto circolato, non è mai stato in corsa.