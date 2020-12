Ferrovie, sbloccate le nomine: ecco i nuovi vertici di Rfi e Trenitalia

Ferrovie: i nuovi vertici di Rfi e Trenitalia

Il Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane ha designato i componenti dei nuovi Consigli di amministrazione di Rete Ferroviaria Italiana e di Trenitalia. È quanto si legge in una nota. Per Rfi, il nuovo CdA, che sarà nominato dalla prossima assemblea, sarà composto da Anna Masutti - presidente -, Vera Fiorani con l'incarico di amministratore delegato e direttore generale. Per Trenitalia, il nuovo CdA, che sara' nominato dalla prossima assemblea, sara' composto da Michele Pompeo Meta - presidente -, Luigi Corradi con l'incarico di amministratore delegato e direttore generale. Le prime riunioni dei nuovi Consigli di Amministrazione di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia si terranno, a valle della nomina da parte dell'assemblea, nei prossimi giorni. Gli amministratori delegati avranno tutte le deleghe operative. Il Gruppo Fs Italiane ringrazia i Consigli di Amministrazione uscenti e in particolare i presidenti e gli amministratori delegati per il prezioso lavoro svolto.