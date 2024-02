Ferrovie, si punta all'espansione all'estero in Germania e Olanda

Nell'orizzonte immediato si staglia il mercato tedesco come prossima destinazione per le Ferrovie, come dichiarato al Sole 24 Ore da Luigi Ferraris, amministratore delegato di Fs, insieme a Carlo Palasciano, chief international officer del gruppo. Il focus è sulla Germania, dove si mira a introdurre il Frecciarossa in collaborazione con Deutsche Bahn, riducendo significativamente i tempi di percorrenza tra Milano e Monaco di Baviera a meno di quattro ore, mantenendo velocità superiori a 250 chilometri orari solo su tratti limitati.

La conformazione geografica favorisce un sistema ferroviario "multiservizio", riducendo la necessità di collegamenti ad alta velocità su lunghe distanze. Questa strategia non si limita alla Germania: si guardano anche tratte verso Parigi, Bruxelles e Amsterdam, con l'obiettivo di aumentare la presenza internazionale e rafforzare il ruolo di Fs come leader europeo nel trasporto ferroviario.

Le attività internazionali sono parte integrante del piano decennale di crescita, con previsioni di triplicare il fatturato all'estero entro dieci anni. Questo si basa su una strategia che sfrutta le opportunità della liberalizzazione del mercato e l'interesse crescente nel trasporto pubblico collettivo, oltre alla specifica competenza di Fs nei settori chiave dell'ingegneria e dell'alta velocità. Oltre alla Germania, si guarda con interesse anche a Francia, Belgio e Olanda, con l'obiettivo di consolidare la presenza in questi mercati promettenti.

La flessibilità operativa di Fs si è dimostrata vincente anche all'estero, come testimoniano i successi in Spagna, dove l'azienda è stata riconosciuta come "azienda dell'anno" nel 2023. L'offerta di servizi personalizzati e di alta qualità ha conquistato la clientela spagnola, confermando la capacità di Fs di adattarsi alle esigenze dei diversi mercati e di eccellere anche al di là dei confini nazionali.