Finanza agevolata, da Golden Group-Fan oltre 90 mln di contribuiti alle pmi

Finanza agevolata, Golden Group dà (grandi) numeri: supera i 13 mln di euro il volume d'affari nel 2023

Ammontano a oltre 90 milioni di euro l’anno i contributi ricevuti dalle piccole e medie imprese italiane grazie al lavoro congiunto di Golden Group, principale società indipendente attiva nella finanza agevolata, e la rete Fan (Finanza Agevolata Network), il network strategico di commercialisti e altri professionisti di servizi (consulenti di sicurezza sul lavoro, consulenti IT, notai, consulenti navali e altre imprese) che affianca Golden Group in tutte le fasi della consulenza, dalla scelta degli strumenti più adatti fino all’erogazione dei contributi.

“La partnership tra Golden Group e la rete Fan – si legge in una nota – ha permesso di raggiungere risultati più che significativi: dal 2017, anno della sua nascita, a oggi, il network ha supportato oltre 2.400 aziende, con un tasso di successo nell’accesso ai contributi a fondo perduto che ha oltrepassato la soglia del 90 per cento.

Il volume d’affari del network ha superato i tredici milioni di euro nei primi nove mesi del 2023, con una crescita del 31 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Traguardi, questi, resi possibili anche grazie alla crescita del numero degli iscritti, passati dai 50 del primo anno agli oltre 500 di oggi”.

“Il network dei partner Fan di Golden Group, composto da commercialisti e professionisti di servizi, contribuisce attraverso le sue segnalazioni al 35 per cento del giro d’affari dell’azienda" ha commentato Fabio Leoni, Amministratore Delegato di Golden Group. Dei 250 milioni di finanziamenti fatti ottenere alle piccole e medie imprese italiane da parte di Golden Group, la rete Fan ha contribuito a far arrivare indirettamente alle aziende di tutta Italia circa 90 milioni di euro. Una dimostrazione di come la finanza agevolata sia strategica per il nostro tessuto produttivo, soprattutto in questo momento di congiuntura economica caratterizzato da instabilità geopolitica e recessione”.

Golden group, il network Fan corre e festeggia i primi Golden Awards

Golden Group ha deciso di festeggiare questi successi con la prima edizione dei Golden Awards, un evento esclusivo dedicato agli associati della rete Fan che si sono contraddistinti per impegno e determinazione nel corso degli ultimi mesi. Durante l’iniziativa, che si è tenuta lo scorso 6 ottobre presso Grotta Giusti Resort e Spa, l’azienda ha premiato cinque professionisti che hanno eccelso in altrettante categorie:

Fabio Cassol (Ecostudio Ambiente Srl) – Premio “Best Sales Performer” per la qualità e la quantità dei contratti sottoscritti in assoluto da quando è associato a Fan;

Veronica Pitea (The Bridges Srl) – Premio “Best Sales Performer 18month” per la qualità e la quantità dei contratti sottoscritti negli ultimi 18 mesi;

Vincenzo Maisto (L. J. Srl) – Premio “Best New Subscribers” per aver contribuito maggiormente alla sottoscrizione di nuovi contatti e contratti;

Studio Masetti – Premio “Best In House Fan” per essere l’associato più anziano in termini di permanenza nel network;

Marco Tesorini – Premio “Best Sponsor Recruiter” per la collaborazione dimostrata nell’ampliamento della rete Fan Network.

La rete Fan, inoltre, sarà presente il 18, 19 e 20 ottobre 2023 al Congresso nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili “Lavoriamo insieme per il nostro futuro”, organizzato dal Consiglio nazionale della categoria con l’Ordine territoriale di Torino.