Finanziamenti bancari: quali scegliere e come accedervi

Finanziamenti bancari: tutte le informazioni utili

I finanziamenti bancari rappresentano una forma di accesso al credito molto comune, sia per i privati che per le imprese che hanno bisogno di un flusso costante di liquidità per mandare avanti la propria attività.

I finanziamenti rappresentano una forma di credito che consente alle persone di avere a disposizione denaro in prestito da parte di un istituto bancario. Questi fondi possono essere utilizzati per vari scopi, come ad esempio l'acquisto di beni o la copertura di spese improvvise.

Ogni banca offre diversi tipi di finanziamento, a seconda dello scopo e della durata; pertanto, è importante confrontare i tassi di interesse e le condizioni di ciascuna banca prima di scegliere quale sia la più adatta alle proprie esigenze.

Come richiedere un finanziamento presso un istituto creditizio

Per richiedere un finanziamento, è innanzitutto necessario scegliere una banca.

Una volta scelta la banca, è necessario compilare una domanda di accesso al finanziamento. La banca richiederà alcune informazioni personali, quali ad esempio:

l’indirizzo di residenza;

l’età anagrafica del soggetto richiedente;

il reddito medio annuo;

la professione esercitata.

I documenti necessari da allegare alla domanda di finanziamento sono invece:

il documento d’identità;

il codice fiscale o tessera sanitaria;

un documento di reddito: l’ultima busta paga, il cedolino della pensione, o il CUD.

Infine, sarà richiesto un IBAN per poter versare la somma richiesta una volta approvato il finanziamento e addebitare le rate mensili (non è possibile indicare un IBAN collegato a una carta prepagata).

Una volta che la domanda di finanziamento è stata inviata, la banca esaminerà la documentazione e la valuterà. Se la domanda sarà approvata, la banca invierà una mail di conferma con i dettagli del finanziamento.

Requisiti per richiedere un finanziamento bancario

Per poter richiedere un finanziamento, occorre:

età compresa tra i 18 e 75 anni;

residenza in Italia; reddito dimostrabile tramite documentazione;

IBAN di un conto corrente a te intestato sul quale riceverai la somma richiesta e l’addebito delle rate mensili (non è possibile indicare un IBAN collegato a una carta prepagata)

È importante sottolineare che le banche hanno l'obbligo di valutare con attenzione la capacità di un soggetto di restituire il finanziamento; perciò, se l’istituto ritiene che la persona non sia in grado di farlo, può rifiutare la richiesta presentata.

Come scegliere il finanziamento più adatto alle proprie esigenze

Prima di richiedere un finanziamento bancario è importante valutare attentamente le proprie esigenze e il proprio budget: infatti è importante assicurarsi che il finanziamento scelto possa essere sostenuto nel lungo periodo e che sia adatto alle proprie esigenze.

Oltre a ciò, è bene valutare aspetti quali:

la tipologia di tasso di interesse;

la presenza di costi aggiuntivi oltre al tasso, come ad esempio le spese di istruttoria pratica, oppure penali in caso di estinzione anticipata del finanziamento, così come la presenza di spese legate alla stipula di una polizza assicurativa o altri costi di gestione legati alle rate;

il TAEG , acronimo di Tasso Annuo Effettivo Globale, che indica in percentuale quanto costa all’anno il finanziamento. Tale indice riassume in sé tutte le spese obbligatorie e accessorie, e costituisce un ottimo valore per confrontare le varie offerte delle banche;

la durata del finanziamento, che influisce direttamente sull'importo delle rate;

Una volta prese in esame tali variabili, sarà possibile scegliere la soluzione migliore per le proprie esigenze.