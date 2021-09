Fincantieri, l'ipotesi salvataggio di Termini Imerese. Subito vertice al Mise

Fincantieri, l'ipotesi salvataggio di Termini Imerese. Vertice al Mise

L'appuntamento al Mise è già stato fissato da tempo. Fincantieri fa sul serio e punta a salvare l'area industriale di Termini Imerese. L'ex stabilimento Fiat è finito nel mirino del colosso industriale. Verrà fatta - si legge sul Sole 24 Ore - una prima valutazione di un polo nel settore navalmeccanico. L'ipotesi è stata attentamente vagliata e analizzata nelle scorse settimane. Ma sui tavoli del governo restano ancora dei nodi da sciogliere per far sì che l'idea del colosso industriale si concretizzi.

Per rilanciare l'area del Palermitano, infatti, Fincantieri chiede il superamento - prosegue il Sole - di alcuni ostacoli. Passo necessario per affinchè l'azienda possa proporre e sviluppare il suo progetto. Anche il ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha delle perplessità sull'operazione. Bisogna trovare un modo per coinvolgere Fincantieri ma senza andare contro la manifestazione di interesse, pubblicato a maggio dai commissari Blutec, che è titolare dell'area ex Fiat. Inoltre, resta anche il nodo dei progetti già avviati.