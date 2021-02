Fincantieri: in 2020 ricavi a 5,2 mld. Previsto utile nel 2021

Fincantieri ha chiuso il 2020 con ricavi per 5,191 milioni, in calo dell'11%, appesantiti dalla pandemia da Covid-19 che pesa per 3,2 milioni di ore di produzione sui siti italiani del gruppo, pari a un differimento del valore della produzione di 1,05 miliardi. Sostanzialmente stabile l'Ebitda, che si attesta a 314 milioni rispetto ai 320 del 2019 nonostante la mancata contribuzione, per slittamento dei programmi produttivi, di 80 milioni. Il gruppo ha rispettato le consegne programmate delle unita' cruise, sia pure con lo slittamento dei programmi produttivi: 7 unita' cruise consegnate di cui 4 nel secondo semestre, in piena pandemia, inclusa la centesima nave da crociera costruita da Fincantieri, Enchanted Princess, per Princess Cruises, brand del gruppo Carnival.

Il carico di lavoro complessivo e' pari a 116 navi, con consegne fino al 2029, mentre gli ordini acquisiti valgono 4,5 miliardi per 18 unita', di cui 5 militari e 2 per operazioni in campi eolici marini. "Di pari passo con i progressi attesi dal mondo scientifico in tema di cure e vaccinazioni, ci aspettiamo per l'anno in corso una crescita di oltre il 25%, garantita dall'elevato numero di ordini in portafoglio e un ritorno all'utile con il miglioramento della marginalita'", ha detto l'ad Giuseppe Bono a margine della riunione del consiglio sui conti dello scorso anno.

"Nel 2020 la pandemia ha messo a durissima prova l'economia mondiale, senza risparmiare alcun settore, tanto meno la grande industria. In questo scenario abbiamo dimostrato una notevole capacita' di risposta riprogrammando le nostre produzioni anche con la revisione dei processi organizzativi. I risultati del quarto trimestre consolidano il miglioramento gia' registrato in quello precedente come testimoniato dall'acquisizione di nuovi ordini per 4,5 miliardi di euro, dalla conferma del carico di lavoro complessivo che supera i 35 miliardi e dalle 97 navi con consegne fino al 2029. Possiamo quindi dirci molto soddisfatti della reazione del gruppo", ha aggiunto.