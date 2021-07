Fininvest torna al 51% di Mediaset. Chiude l'accordo con Vivendi

Fininvest ha acquistato un ulteriore 5% di Mediaset da Vivendi, sigillando l'accordo che ha messo fine a cinque anni di battaglie legali con il gruppo francese. Lo annuncia una nota, in cui si comunica il closing dell'accordo, firmato a maggio. In base alle intese, Fininvest ha acquistato il pacchetto azionario, che la porta al 49,2% del capitale di Mediaset, al prezzo concordato di 2,70 euro per azione, sborsando circa 160 milioni di euro. La holding dell'ex premier Silvio Berlusconi torna così dopo 16 anni a detenere la maggioranza dei diritti di voto in Mediaset, salendo al 50,99%





L'accordo, in base al quale nelle scorse settimane il gruppo francese ha dato il suo necessario appoggio in assemblea al trasferimento della sede legale di Mediaset in Olanda, prevede che Vivendi riduca drasticamente, potendola azzerare del tutto, la sua quota rimanente pari a circa il 24% nel capitale del gruppo televisivo.Nel dettaglio, Vivendi dovrà vendere a un prezzo annuale stabilito il 19,19% nelle mani di Simon Fiduciaria nell'arco dei prossimi cinque anni.

Fininvest avrà il diritto di acquistare le azioni eventualmente invendute in ciascun periodo di 12 mesi, al prezzo annuale stabilito. Secondo gli accordi annunciati a maggio, Vivendi rimarrà azionista di Mediaset con la quota residua del 4,61% e sarà libera di mantenere o vendere tale partecipazione in qualsiasi momento e a qualsiasi prezzo. Sempre nell'ambito degli accordi, Mediaset ha distribuito agli azionisti un dividendo straordinario di 30 centesimi per azione, che ha permesso a Vivendi di incassare circa 102 milioni di euro, mentre Fininvest ha ricevuto 156 milioni di euro.