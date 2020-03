Fiom protesta: 'Mancano misure su operai, pronti a mobilitarci'

Fiom contesta il dpcm dell'11 marzo, 'Mancano misure volte alla protezione degli operai, chiediamo un confronto al governo'



“La Fiom valuta inaccettabile la mancanza nel nuovo Dpcm di misure e iniziative volte alla protezione dei lavoratori che stanno garantendo la tenuta economica del Paese in una condizione di grave emergenza. Chiediamo al governo la convocazione urgente di un confronto per affrontare la situazione di emergenza dei lavoratori metalmeccanici". Così in una nota Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil. "La Fiom - prosegue - impegna tutte le strutture, in rapporto con Fim e Uilm, a mobilitarsi da subito per iniziative tese a verificare che ai lavoratori siano garantite dalle imprese le condizioni di salute e sicurezza anche attraverso fermate per una riduzione programmata delle produzioni. La Fiom ribadisce la necessità dei provvedimenti urgenti governativi sugli ammortizzatori sociali. In tutti i luoghi di lavoro dove non siano assicurate tale condizioni vanno messe in campo tutte le iniziative necessarie dalla richiesta di intervento delle autorità competenti alle iniziative di sciopero. Tutelare la salute dei metalmeccanici - conclude - serve a garantire quella di tutti i cittadini italiani”.