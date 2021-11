Fisco, addio bonus da 800 euro per genitori separati con figli. Il pasticcio

Fisco, addio bonus da 800 euro per genitori separati con figli

La legge di Bilancio sta per approdare in parlamento, ma il governo si è accorto solo ora che c'è una norma che rischia di saltare, perchè la legge così come è stata scritta - si legge sul Messaggero - è inattuabile. Si tratta del bonus da 800 euro per i genitori separati con figli, che doveva essere inserito nel decreto Sostegni. Ma così com'è stato scritto è inattuabile. È quanto emerso negli ultimi giorni dopo una serie di approfondimenti fra gli uffici del Tesoro e di Palazzo Chigi. Un pasticcio insomma, sulla pelle di chi aveva già cominciato a sperare in una boccata d'ossigeno. Il governo comunque è pronto a correre ai ripari per riscrivere la norma e inserirla già nella manovra che sta per arrivare all'esame del Parlamento.

Se le modifiche riusciranno ad andare in porto come previsto - prosegue il Messaggero - allora nei prossimi mesi i 10 milioni di euro già stanziati potranno essere distribuiti a chi ne ha diritto. Il bonus, uno dei tanti varati in questi mesi, era stato pensato per i genitori che durante l'emergenza Covid avevano avuto difficoltà a pagare l'assegno di mantenimento. L'aiuto era stato infilato nel testo del decreto varato dal governo lo scorso marzo per sostenere le imprese messe in crisi dalla pandemia nel corso dell'esame parlamentare.