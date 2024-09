Fisco, governo: "Bonus Babbo Natale di 100 euro netti nel Decreto legge Omnibus"

Fisco, arriva la tassa sulle multinazionali: prelievo minimo al 15 per cento sui ricavi in Italia, pronto il decreto (foto Lapresse, il viceministro Maurizio Leo)

Fisco: Leo, bonus Babbo Natale 100 euro netti in Dl Omnibus

"Questo decreto legislativo che interviene su Irpef ed Ires e' un decreto a cui teniamo moltissimo. Un tema che entrera' negli emendamenti del decreto Omnibus sara' il cosiddetto bonus Befana che ora diventera' bonus Natale, in precedenza avevamo un problema di identificazione delle risorse ma visto che i conti pubblici stanno andando bene su versante entrate potremmo dare questi 100 euro senza effetto sulla tassazione, arrivando quindi sui 100 euro netti. Il resto del provvedimento verosimilmente entrera' in vigore dal 1 gennaio 2025". Lo ha detto il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo intervistato nel corso di Telefisco, organizzato dal Sole24Ore.

"Liste selettive per chi non aderirà a concordato"

"Noi confidiamo che ci sia una massiccia adesione al concordato preventivo. Chi non aderira' verra' inserito in liste selettive". "Non ci sara' nessun effetto negativo per chi presenta correttamente la dichiarazione - ha aggiunto - dove non si fanno correttamente ci sara' la possibilita' di accertamento".

"Il nostro obiettivo e' portare al 33% lo scaglione Irpef del 35%, ma bisognera' trovare le risorse: tra 2,5 e 4 miliardi. Se possibile vogliamo spingerci un po' piu' in la' intervenendo sulla terza fascia portando la soglia a 60mila euro togliendo cosi' 10mila all'aliquota del 43%".