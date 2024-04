Fisco, il 730 semplificato: criptoattività, rivalutazioni terreni e patrimoni

Fisco, il nuovo 730 semplificato: tutti i dati che non devono più transitare dal modello Unico

Il modello 730 semplificato si arricchisce di nuovi dati e aumenta la possibilità per i cittadini di usufruire di questo metodo per la propria dichiarazione dei redditi. Il governo ha fissato l'obiettivo per il 2024 di 4,5 milioni di dichiarazioni fai da te. Da oggi sarà possibile consultare i modelli con la possibilità di accedere a 1,3 miliardi di dati, comprensivi di bonus e redditi. Mentre la trasmissione della documentazione potrà avvenire a partire dal 20 maggio e il termine è fissato al 30 settembre. Il 730, comunque, in questa edizione, - riporta Il Sole 24 Ore - avrà caratteristiche sempre più vicine al modello Redditi e potrà accogliere dati che prima dovevano transitare dall’ex Unico.

Ad esempio, - prosegue Il Sole - quelli relativi alle rivalutazioni di terreni, i redditi di capitale di fonte estera, soggetti a imposta sostitutiva, e le informazioni richieste per il monitoraggio fiscale di investimenti e attività finanziare oltre-confine, necessarie anche a determinare le imposte sostitutive dovute (Ivafe, Ivie e imposta sulle criptoattività). La novità principale di questa edizione è rappresentata da un nuovo percorso semplificato a disposizione dei contribuenti, pensionati e dipendenti. L’obiettivo è quello di rendere più agevole lo slalom nei dati da controllare, o inserire, evitando così di dover approfondire tutti i dettagli su quadri, righi e codici.