Fisco, taglio Irpef: più soldi in busta paga. Ecco chi ci guadagna

Fisco, in arrivo più soldi in busta paga. Ecco per chi

Inizia il conto alla rovescia per l'attuazione della riforma fiscale. La pubblicazione della legge delega (legge 111/2023) sulla "Gazzetta Ufficiale" del 14 agosto dà il via al processo per implementare i provvedimenti che daranno sostanza al quadro appena approvato dal Parlamento.

Si dispone di tempo fino al 29 agosto 2025 (ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge) per elaborare i decreti delegati che rivoluzioneranno l'intero sistema fiscale italiano: dalla ridefinizione dell'IRPEF, con l'obiettivo immediato di ridurre da quattro a tre le fasce di reddito tassabile, alla revisione del calendario delle scadenze per ridurre e semplificare le circa 1.500 scadenze annuali, nonché la razionalizzazione delle complesse norme fiscali attuali.

Come riporta il Sole24Ore, un comitato tecnico per la riforma, presieduto dal viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, è già al lavoro. Tredici commissioni tematiche dovranno presentare le proposte dei decreti delegati entro il 20 settembre.