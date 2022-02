Fondazione Crt, Massimo Lapucci si dimette dal Cda della Caltagirone spa

Dimissioni "per motivi personali"

Massimo Lapucci, segretario generale della Fondazione Crt, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere indipendente di amministrazione della Caltagirone spa con efficacia 9 febbraio. Lo si legge in una nota della Caltagirone spa, in cui l'ente torinese spiega che le dimissioni (era stato nominato ad aprile 2018) sono state date "per motivi personali".

Fondazione Crt, assieme a Delfin, holding di Leonardo Del Vecchio e a Francesco Gaetano Caltagirone, azionista di controllo della omonima holding, sono stati uniti in un patto di consultazione su Generali. Caltagirone ha lasciato il patto a fine gennaio. Fondazione Crt e Del Vecchio invece sono al lavoro per sciogliere l'accordo.