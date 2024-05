Fondazione Crt, richiesta di proroga per l'elezione del presidente

FONDAZIONE CRT, IL CDI DELIBERA ALL’UNANIMITÀ UNA RICHIESTA DI PROROGA PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Consiglio di Indirizzo di Fondazione CRT, in data odierna, assumendosi le responsabilità derivanti dalla delicatezza del momento, ha aderito alle richieste pervenute dal Collegio Sindacale e ha deliberato all’unanimità di chiedere una proroga all’Autorità di vigilanza rispetto al termine statutario di 30 giorni per l’elezione del Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo verrà riconvocato per il giorno 23 maggio alle ore 15 per deliberare la nomina del Presidente qualora l’Autorità di vigilanza non dovesse concedere la proroga dei termini o non dovesse pronunciarsi in merito.

Il comune auspicio è che il CdI da poco insediato al suo completo possa continuare a operare con regolarità così come sta facendo il Consiglio di Amministrazione.