Fondazione Crt verso il riassetto. Per il board di Cdp nominata Lucia Calvosa

Fondazione Crt nomina l’ex presidente di Eni Lucia Calvosa nel board di Cdp

Dopo le settimane turbolente contrassegnate dalle dimissioni del segretario generale Andrea Varese e del presidente Fabrizio Palenzona (messo in minoranza dalla maggioranza dei consiglieri di amministrazione della Crt) la Fondazione accelera per evitare il commissariamento. Un'ipotesi avanzata dal Mef, che aveva chiesto chiarezza dopo le accuse di Palenzona su un presunto patto occulto fra alcuni membri del consiglio d’indirizzo. Pertanto tutte le attenzioni sono ora puntate sull'elezione del nuovo presidente, fissata per il prossimo 21 maggio.

Nel frattempo il Cda della Fondazione torinese, guidato dal presidente Maurizio Irrera e dal segretario Annapaola Venezia, procede con le nomine nelle società partecipate. E sul board di Cdp indica una donna come sua rappresentante nel Cda di Cassa Depositi e Prestiti: l’ex presidente di Eni con Descalzi, l’avvocato e docente universitario Lucia Calvosa.

Inoltre, nella giornata di ieri, si è insediato anche il nuovo cdi, consiglio di indirizzo, l'organo politico che rappresenta i territori piemontesi. Patrizia Polliotto, avvocato e presidente del comitato regionale del Piemonte dell'Unione Nazionale dei Consumatori, è stata scelta all'unanimità per integrare il consiglio. Tuttavia la nomina ufficiale sarà ratificata durante la riunione del 14 maggio.