Francia, Arnault (Lvmh): la patrimoniale di Barnier gli costa cara. Pagherà 800mln di tasse in più

Francia, gli effetti della patrimoniale: Arnaul potrebbe arrivare a pagare il 10% delle tasse totali francesi

Il nuovo governo francese targato Michel Barnier ha messo nel mirino i super ricchi. Per risanare i conti dello Stato, appesantiti da un debito pubblico fuori controllo e salito fino a 3mila miliardi, si è deciso, tra le altre misure proposte dal premier, anche per una patrimoniale. In arrivo un conto salatissimo per i super ricchi di Francia, questa nuova tassa - riporta Il Corriere della Sera - colpirà anche Lvmh, che dovrà pagare qualcosa come 800 milioni di tasse in più l’anno prossimo. A dirlo, in una call con gli analisti, è stato il cfo della conglomerata del lusso francese JeanJacques Guiony, il quale ha poi precisato che la società della famiglia Arnault paga già il 4,5% delle imposte societarie globali in Francia e, nel caso la nuova patrimoniale dell’Eliseo diventasse realtà, salirebbero al 10%.

Secondo le stime del governo Barnier, le nuove imposte su oltre 400 grandi aziende francesi con ricavi annuali superiori a un miliardo di euro genererebbero 8 miliardi l’anno prossimo e 4 miliardi nel 2026. La manovra - prosegue Il Corriere - è stata decisa per tamponare la falla del debito pubblico transalpino. E il ministero delle Finanze francese prevede che il deficit raggiungerà il 6% del Pil quest’anno, rispetto a una recente stima del 5,6%, se non si attuano interventi drastici.