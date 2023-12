T-Shirt, borracce e trolley da viaggio, Frecciarossa lancia la sua collezione

Frecciarossa lancia la sua collezione

È stata presentata oggi, in occasione della Winter Experience di Trenitalia, la piattaforma di e-commerce www.frecciarossa.shop dedicata alla vendita online della nuovissima collezione Frecciarossa. Giglio Group S.p.A., azienda quotata sul mercato Euronext Milan, guidata da Alessandro Giglio e specializzata in “omnichannel solution”, sarà il partner principale nella gestione della promozione e della vendita dei prodotti a marchio Frecciarossa per i prossimi tre anni.

Inoltre, il catalogo di prodotti in vendita all'interno della piattaforma sarà parte integrante del programma fedeltà "CartaFreccia" già a partire da questo dicembre. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con le diverse business unit di Giglio Group, si baserà sulla produzione e sulla vendita online della prima collezione Frecciarossa dedicata al tempo libero pensata appositamente per il brand, e su una selezione di prodotti frutto di accordi di co-branding con aziende italiane.

Tra questi, spiccano i prodotti per il viaggio di Roncato, i dispositivi tech di SBS, gli ombrelli di Perletti, i peluche Trudi, i giochi per bambini di Quercetti, i notebook personalizzati Moleskine, le borracce termiche di Guzzini e gli abiti sportivi altamente tecnici. Nel processo di sviluppo della sua prima collezione a marchio Frecciarossa, Giglio Group ha fatto della sostenibilità un valore fondamentale, cercando di armonizzare al massimo le proprie necessità produttive con quelle dell'ambiente in cui viviamo.

Questo impegno si è tradotto nella produzione di alcuni articoli della collezione con l'uso di materie prime a basso impatto ambientale, come il polietilene tereftalato riciclato (Rpet) delle T-shirt da running, degli interni delle valigie, dell’imbottitura del peluche, dei cappelli da baseball e dei componenti dei giochi per bambini o il cotone organico per le polo. Inoltre, l'azienda ha fatto la scelta di utilizzare materiali privi di PFC e di limitare al massimo l'impiego di imballaggi durante la distribuzione dei prodotti.

Alessandro Giglio ha dichiarato: "L'accordo con Frecciarossa è di grande valore strategico, non solo per Giglio Group ma anche per le aziende italiane coinvolte nella produzione dei prodotti. Ci consideriamo un partner di Trenitalia in questa nuova avventura e ci impegneremo al massimo non solo per quanto riguarda gli aspetti logistici e pratici, come produzione, scelta dei materiali, gestione dello stock e del sito e-commerce, spedizioni, pagamenti e assistenza clienti multilingue, ma anche per la nostra strategia di marketing”.