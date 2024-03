Fremantle si prende Mare Fuori e...Acquisita la casa di produzione Asacha

Fremantle acquisce la casa di produzione Asacha Media

Fremantle ha completato l'acquisizione di Asacha Media, gruppo specializzato nella produzione di contenuti d'intrattenimento, documentari, serie TV e film. L'accordo è stato firmato con Oaktree Capital Management L.P, il socio fondatore, amministratore e gestore dei fondi di Asacha Media.

Asacha Media possiede otto società di produzione distribuite in Italia, Francia e Regno Unito, le quali hanno raggiunto un notevole successo nella produzione di contenuti scriptati, non-scriptati e cinematografici. Tra queste, spiccano le italiane Picomedia e Stand By Me, autori di serie e programmi di grande successo come il “fenomeno” "Mare Fuori" e film di rilievo come "Nostalgia" di Mario Martone, "La Scuola Cattolica" di Stefano Mordini, "Nowhere Special" di Uberto Pasolini e "Venuto al Mondo" di Sergio Castellitto.

Altri successi includono "Una Pezza di Lundini", "È Sempre Mezzogiorno", "Nuovi Eroi", "16 Anni Incinta" e "Una Giornata Particolare" firmati da Stand By Me. Le altre società del gruppo Asacha Media nel mondo includono le francesi Kabo Family, Mintee e Srab Films, oltre alle inglesi Arrow Media, Red Planet Pictures e Wag.

Questa acquisizione è stata fortemente voluta e guidata da Andrea Scrosati, Group COO e Continental Europe CEO di Fremantle, e sottolinea la strategia di Fremantle di investire e sviluppare società di produzione coinvolgendo talenti creativi da tutto il mondo. Il gruppo Asacha Media, con sede a Parigi, Francia, continuerà ad essere gestito dal Co-Founder e Group CEO Gaspard De Chavagnac, che risponderà direttamente a Andrea Scrosati, con il supporto di Marina Williams nel ruolo di Chief Content Officer.

Stand By Me e Picomedia continueranno ad operare autonomamente all'interno del marchio Asacha e rimarranno sotto la supervisione di Gaspard De Chavagnac. Le altre società del gruppo Fremantle in Italia non saranno coinvolte dall'accordo e continueranno le loro attività come al solito.