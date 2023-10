Frida Giannini dopo Gucci si butta nei viaggi: rilevato il 95% di Gialtour

Frida Giannini (ex Gucci) con la sua Outline ha rilevato il 95% della Gialtour, storica agenzia di viaggi di Roma

Frida Giannini, stilista e per oltre dieci anni direttrice creativa di successo per Gucci, investe in una delle più celebri agenzie di viaggio romane. La Giannini, nata nella Capitale, qualche settimana fa infatti con la sua Outline ha rilevato il 95% della Gialtour, storica agenzia di viaggi di Roma a pochi passi dalla Città del Vaticano e a 100 metri dalla uscita del metro Ottaviano e che dal 1975 offre consulenza in materia di viaggi e turismo.

A vendere alla Giannini e a Christian Abele Casti (che ha rilevato il restante 5% ed è stato nominato amministratore unico di Gialtour) sono stati i fondatori dell’agenzia Alberto e Rosalba Rossi, che ne erano azionisti rispettivamente col 95,25% e il restante 4,75%. Outline ha pagato la quota del 95% circa 24mila euro e Casti (che di Gialtour era già responsabile amministrativo) ha sborsato mille500 euro. La società nel 2022, anno dell’uscita dalla pandemia, ha realizzato ricavi per 382mila euro con un mini utile di 8mila euro. La Outline, di cui la Giannini ha il 95% (il restante 5% è di Sandra Vellani) ha chiuso il 2022 in perdita per 342mila euro, peggio del passivo di 235mila euro del precedente esercizio. Nell’attivo di 1,8 milioni figura il 50% della Dads, proprietaria di un wine bar a Roma.