Fs, rete Termoli-Lesina potenziata. Salento, alta velocità e doppio binario

Fs, rete Termoli-Lesina. Salento, alta velocità e doppio binario

L'Italia, grazie ai fondi provenienti dall'Europa del Recovery Fund, puà finalmente mettere mano all'avvio delle grandi opere ferme da tempo. Su questo fronte Ferrovie dello Stato si sta muovendo con decisione per il rafforzamento della rete ferroviaria del Mezzogiorno. Dopo la gara assegnata per la Napoli-Bari dei giorni scorsi, è arrivata un'altra storica notizia. Assegnata la gara per i lavori di rafforzamento della tratta Messina-Catania per 640 mln. Ha vinto Webuild (ex Salini Impregilo). Questi lavori permetteranno di percorrere quella tratta strategica non più in 70 minuti, ma solo in 45. Novità importanti anche per la Pescara-Bari, l'Adriatica.

Verrà raddoppiata - prosegue il Sole - la linea ferroviaria ad alta velocità nel tratto da Termoli a Lesina. Una notizia che i viaggiatori attendevano da anni, il Salento sarà raggiungibile ad alta velocità sul doppio binario. L'investimento per i 33 km interessati dalla modifica è stimato intorno ai 700 milioni. Permetterà di aumentare i treni e velocizzare i tempi. Rfi si arricchirà anche di 5 nuovi convogli capaci di viaggiare su tutte le reti ferroviarie, costo dell'operazione 130 mln di euro.