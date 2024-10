Fusione Unicredit-Commerzbank, l'alert di Orlopp: "Dalla fusione rischiamo di perdere clienti"

Unicredit: Orlopp (Commerzbank), "Da fusione rischio perdita clienti e meno prestiti"

"Acquisizione di Unicredit? Il nostro rating si deteriorerebbe, probabilmente anche in modo significativo: perderemmo clienti che hanno determinati requisiti in termini di rating e che fanno affari solo con banche con ottimi rating". Lo ha detto la Ceo di Commerzbank, Bettina Orlopp, in un'intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt. Se Commerzbank venisse rilevata dal gruppo bancario italiano, ha continuato Orlopp, le medie imprese tedesche rischierebbero inoltre di ricevere meno prestiti. "Quando si tratta di clienti aziendali, c’è molta sovrapposizione tra noi e la filiale tedesca di Unicredit Hvb. In caso di fusione, le esposizioni creditizie di alcune società dovrebbero essere ridotte per evitare rischi di cluster", ha concluso.

“Solo perché una fusione sembra buona sulla carta, non significa che sarà eseguita bene e che alla fine potrà avere successo e creare valore per i nostri azionisti”. Orlopp ha affermato che qualsiasi legame con l'istituto di credito italiano comporterebbe la perdita di clienti, e si è mostrata poco ottimista sulle prospettive di fusione tra grandi banche. La Orlopp ha rilasciato l'intervista pochi giorni dopo aver incontrato il Ceo di UniCredit Andrea Orcel. Ha dichiarato che i due non hanno discusso di una fusione durante quello che ha descritto come un normale incontro con gli investitori. La Orlopp, che ha espresso il suo sostegno alla strategia di indipendenza di Commerzbank, ha dichiarato al giornale che la banca tedesca perderebbe clienti in caso di fusione tra i due istituti di credito a causa di una forte sovrapposizione di clienti. Ha inoltre affermato che il rating di Commerzbank diminuirebbe.