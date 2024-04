Galileo sigla con Cargill un contratto per la fornitura di rinnovabili

Galileo, piattaforma paneuropea di sviluppo e investimento nelle energie rinnovabili, ha annunciato la firma di un 'Corporate Power Purchase Agreement' (CPPA) con Cargill, la più grande azienda privata non quotata degli Stati Uniti per fatturato.

Il Cppa, basato su un progetto solare fotovoltaico con una capacità totale di 79 MW in fase di sviluppo nell'Italia meridionale, prevede la fornitura a Cargill di circa 1 TWh di elettricità verde durante un periodo di 10 anni, evitando emissioni per oltre 450.000 tonnellate di CO2 e contribuendo così agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra di Cargill. L’accordo esemplifica la strategia di GALILEO di dare priorità alla commercializzazione di energia rinnovabile a partner industriali, fornendo soluzioni flessibili e interessanti per clienti leader nel loro settore in un numero crescente di mercati europei e, al contempo, assicurando ricavi prevedibili per i propri progetti.

"Siamo molto orgogliosi di questo accordo con Cargill: aggiungiamo un PPA di riferimento al nostro portafoglio di soluzioni di offtake con clienti industriali che attenua i rischi associati alla volatilità dei mercati energetici e alle fluttuazioni dei prezzi dell'elettricità. Lavorare a stretto contatto con un leader globale del settore impegnato nella sostenibilità come Cargill è molto stimolante e ha confermato la nostra capacità di creare soluzioni su misura, che rispondono a esigenze specifiche e generano valore per entrambe le parti", ha dichiarato Paolo Grossi, Chief Commercial Officer di Galileo.

"L'energia rinnovabile continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nell'aiutarci a decarbonizzare le nostre operazioni. Apprezziamo la partnership di Galileo nel contribuire a dimostrare il nostro impegno verso un mix energetico più verde e a raggiungere i nostri obiettivi climatici e quelli dei nostri clienti", ha dichiarato Christina Yagjian, Cargill Global Renewable Energy Leader. GALILEO è stata supportata in questa transazione da Parola Associati come consulente legale. Trio (ex Altenex Energy) ha assistito le parti sul piano commerciale.