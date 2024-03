Shein, il fast fashion cinese conquista il mondo e aspetta l'ok di Xi all'Ipo

Raddoppiano i profitti del gigante del fast fashion, la cinese Shein

Il gigante del fast-fashion online Shein - i cui capi di abbigliamento sono molto popolari tra gli acquirenti della generazione Z - ha più che raddoppiato i suoi profitti e attende l'approvazione di Pechino per avviare le procedure di quotazione a New York o a Londra. Nel 2023, rivela il Financial Times che ha supervisionato dei documenti contabili, l'utile ha raggiunto il livello record di oltre 2 miliardi di dollari registrando circa 45 miliardi di dollari di valore lordo della merce, ovvero il valore totale delle merci vendute sul suo sito web. Nel 2022 l'utile fu di 700 milioni di dollari e nel 2021 di 1,1 miliardi di dollari.

Ora la società, fondata in Cina ma con la sede trasferita a Singapore, sta aspettando che le autorità di regolamentazione di Pechino e Washington approvino la sua quotazione, che dovrebbe essere la più grande offerta pubblica iniziale dell'anno. Il gruppo è stato valutato più di 60 miliardi di dollari in un recente round di finanziamento.

Non si tratta solo di un'operazione finanziaria: l'Ipo viene considerata dagli investitori un indicatore dell'atteggiamento di Pechino nei confronti delle società fondate in Cina ma trasferitesi all'estero per evitare tensioni geopolitiche. È anche un test della volontà di Pechino di permettere alle aziende cinesi di raccogliere miliardi di dollari a Wall Street dopo il giro di vite sul settore tecnologico. Secondo le fonti del Ft, all'interno della società ci si aspetta che la China Securities Regulatory Commission e la Cyberspace Administration of China approvino la vendita di azioni nelle prossime settimane. Ma in realtà sempre secondo indiscrezioni, la domanda alla Sec giace ormai da diversi mesi, e quindi la società starebbe pensando di quotarsi a Londra come opzione di riserva.

Sebbene Shein abbia spostato la propria sede a Singapore e realizzi tutte le proprie vendite al di fuori della Cina, l'azienda è stata fondata nella città cinese di Nanchino e continua a gestire la maggior parte delle proprie attività dal Paese, inducendo il gruppo a chiedere l'approvazione delle autorità di regolamentazione locali. Alla fine del 2022, aveva 10.382 dipendenti nella Cina continentale che lavoravano per più di una dozzina di filiali e si occupavano di tutto, dalla logistica alla scrittura di codice. Su LinkedIn, invece, l'azienda ha circa 200 dipendenti a Singapore.Xu Yangtian, il fondatore quarantenne noto anche come Sky Xu, è nato in Cina ma ha seguito la sua azienda a Singapore.

Secondo le dichiarazioni delle lobby depositate negli Stati Uniti, detiene il 37% di Shein. Tra gli altri azionisti principali figurano Sequoia China, ora nota come HongShan, General Atlantic e il fondo sovrano di Abu Dhabi Mubadala.Shein ha speso molto in attività di lobbying a Washington durante la spinta dell'Ipo e in seguito ai crescenti controlli sul modello dell'azienda di spedire per via aerea merci cinesi direttamente agli acquirenti statunitensi per evitare le tasse di importazione. I registri pubblici statunitensi mostrano che Shein ha speso quasi 2 milioni di dollari in attività di lobbying nei nove mesi dello scorso anno.

La presenza dell'azienda in Cina è stata spesso criticata dai parlamentari di Washington. Lo scorso mese di febbraio il senatore Marco Rubio, ha esortato il capo della Securities and Exchange Commission statunitense, Gary Gensler, in una lettera aperta, a "richiedere a Shein informazioni straordinarie sulla sua struttura, sulle interazioni con il governo cinese e con il partito comunista cinese".