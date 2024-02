Garrone: "Non lascio la presidenza del Sole, non c'è incompatibilità"

Garrone non lascia la presidenza del Sole 24 Ore: "Nessuna incompatibilità con la corsa in Confindustria"

Ora che la candidatura di Riccardo Garrone alla presidenza di Confindustria è stata ufficializzata, qualcuno ha provato a instillare un dubbio: non sarà che la sua velleità di diventare numero uno dell'associazione di Viale del'Astronomia cozza con il suo attuale ruolo di presidente del Gruppo Sole 24 Ore, quotato in Borsa ma partecipato principalmente dalla stessa Confindustria? Ma è lo stesso Gruppo a negare ogni conflitto d'interesse, con una nota che nega fermamente ogni accusa: "In riferimento alle indiscrezioni riportate negli ultimi giorni da alcuni organi di stampa - si legge nella nota - secondo le quali Edoardo Garrone, presidente del Gruppo 24 Ore, intenderebbe dimettersi dalla propria carica in caso di sua candidatura alla presidenza di Confindustria, il Gruppo 24 Ore tiene a precisare che tali voci sono totalmente prive di fondamento".

Non basta: secondo il documento "non esiste infatti alcuna disposizione normativa o regolamentare che sancisca l’incompatibilità tra la candidatura, ovvero l’eventuale futura elezione da parte dell’Assemblea di Confindustria e la presidenza del Gruppo 24 ORE, né Edoardo Garrone ha comunicato o ventilato l’intenzione di volersi dimettere dalla propria carica nella Società. Il Presidente Garrone continuerà quindi a ricoprire il proprio ruolo all’interno del Gruppo 24 ORE nell’interesse primario degli Azionisti e di tutti gli Stakeholder".