Gas: nuovi picchi a quasi 300 euro. La corsa dei prezzi non si ferma

Gas, Germania: "Prepararsi a ulteriore stretta russa su forniture"

La Germania deve prepararsi a ulteriori strette da parte russa sulle forniture di GAS. Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia tedesco, Robert Habeck, sottolineando tuttavia che la Germania ha buone possibilità di superare il prossimo inverno senza che vengano adottate misure drastiche. "Abbiamo ancora un inverno molto critico davanti a noi. Dobbiamo aspettarci che Putin riduca ulteriormente il GAS", ha affermato Habeck in un'intervista all'emittente tedesca Ard dal Canada, dove si trova in visita con il cancelliere, Olaf Scholz. Le parole di Habeck seguono l'annuncio di Gazprom, secondo cui dal 31 agosto sarà fermata per manutenzione l'unica turbina del gasdotto Nord Stream. Il transito del GAS sarà ripristinato al livello di 33 milioni di metri cubi al giorno dopo il completamento delle riparazioni il 2 settembre.

Gas, prezzi si impennano al Ttf di Amsterdam

Nuova giornata di record per il prezzo del Gas al Ttf di Amsterdam. Ma le quotazioni sono ancora maggiori se si guardano i contratti in scadenza nel medio periodo, indice del fatto che gli analisti si aspettano che la corsa del prezzo del Gas continui ancora per qualche mese.

Il picco dei prezzi lo si ha nel contratto in scadenza a gennaio 2023, scambiato a 293 euro al Mwh. Solo dopo quella data il prezzo iniziera' a ripiegare, ma molto lentamente, visto che anche quello relativo all'inverno 2023 viene quotato a 259 euro, quindi a valori comunque ancora molto sostenuti.

Elezioni: Calenda, follia dire di no al gas egiziano

Contro il caro energia "primo diversificazione, avendo le due navi di rigassificazione per avere accesso al gas liquido. Sulla tassazione degli extraprofitti, io sono favorevole che siano utilizzati totalmente per abbassare le bollette. Non possiamo andare all'inverno con questi prezzi. Non si deve dire no al gas egiziano, come dice Letta, perchè è una follia". Lo dice Carlo Calenda a Coffee Break su La7.

Letta, serve tetto al prezzo energia in Italia

"Sento questa responsabilita': il prezzo dell'energia elettrica e del gas sono aumentati di piu' del mille per cento, prima con l'aumento delle materie prime e poi con la guerra. Io lancio una proposta in cinque punti per affrontare questo tema come il tema principale della campagna elettorale". Lo ha detto Enrico Letta a Radio 24. "Il primo e' molto forte, ma dobbiamo metteer a livello nazionale un tetto al prezzo dell'energia elettrica in Italia. Dobbiamo disallineare i prezzi dell'energia rinnovabile dagli altri, cosi' da non soffrire da questi tremendi aumenti. Un contratto luce sociale per imprese e famiglie. Il terzo, raddoppio del credito di iumposta per le imprese, da giugno a settembre. E poi gli altri due punti: un piano nazionale per il risparmio energetico, fatto veramente, e continuare sulle politiche per arrivare al tetto europeo del prezzo del gas e incentivazione delle rinnovabili", ha aggiunto Letta.