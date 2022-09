Gas, Von der Leyen rassicura l'Ue: "Al lavoro per abbassare i prezzi"

Von der Leyen: "L'obiettvo è assicurare prezzi più bassi in Europa, garantendo nel contempo la sicurezza delle forniture"

La presidente della Commisione Ue Ursula Von der Leyen, in un thread su Twitter, in cui non viene mai menzionato esplicitamente il price cap sul gas rassicura sulla folle volata dei prezzi, ribadendo che la Commissione Ue sta "preparando il pacchetto sull'energia per affrontare i prezzi alle stelle e portare sollievo agli europei".

Von der Leyen dice che si è "discussa la questione del costo sul gas" e che è stato "rivisto il lavoro sugli aiuti di Stato, il level playing field (la parità di condizioni per competere, ndr), il sostegno alle pmi". Il lavoro, in vista del collegio di martedì a Strasburgo, si focalizza sulla "riduzione intelligente della domanda", sui "contributi del settore energetico al sostegno di imprese e famiglie vulnerabili", sul "sostegno alla liquidità delle utilities" e sulla spinta per accelerare RePowerEu.

Sui prezzi del gas, la presidente spiega che il lavoro continua "su risposte adatte al mercato globale. L'obiettivo è assicurare prezzi più bassi in Europa, garantendo nel contempo la sicurezza delle forniture".