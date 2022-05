Gazprom blocca l'export di gas all'Ue. Finlandia-Nato? Forniture a rischio

Gas, l'Ue ha deciso che verrà introdotto un tetto al prezzo solo in caso d'emergenza

Anche la Germania ha reso noto che la Russia ha diminuito le erogazioni. L'Ue intanto ha deciso che verrà introdotto un tetto al prezzo solo in caso di emergenza, ovvero di interruzione improvvisa dell'erogazione di metano russo. Rally anche per il prezzo a Londra (+34,5%) a 188 penny al Mmbtu, dopo un picco a 196 penny alla stessa ora.

Guerra Russia Ucraina, il gasdotto può trasportare fino a 33 miliardi di metri cubi di gas

La Gazprom annuncia che smetterà di utilizzare un gasdotto chiave per il transito del gas attraverso la Polonia. Vola il prezzo del gas naturale in Europa, con l'indice di riferimento, i future ad Amsterdam (+17,5%) a 111 euro al MWh, dopo avere toccato i 115 euro. Anche la Germania ha reso noto che la Russia ha diminuito le erogazioni.

La Russia interrompe l'exoprt di gas attraverso la pipeline Yamal-Europe che porta il metano all'Ue via Polonia. L'annuncio arriva direttamente da Gazprom che spiega che la decisione è stata adottata a seguito delle sanzioni della Russia contro le società occidentali.

Il gasdotto può trasportare fino a 33 miliardi di metri cubi di gas dai giacimenti nella penisola russa di Yamal e nella Siberia occidentale attraverso la Bielorussia e la Polonia fino alla Germania. Ieri Mosca ha annunciato sanzioni nei confronti di più di 30 società energetiche, tra cui la polacca EuRoPol GAZ SA, proprietaria della parte polacca del gasdotto Yamal-Europe, come ritorsione alle misure adottate dalle nazioni occidentali. La decisione del colosso russo dell'energia ha fatto impennare i prezzi del metano in Europa (+13,3% a 106,5 euro/Mwh).

"Per Gazprom questo significa il divieto di utilizzare un gasdotto di proprietài EuRoPol GAZ per trasportare il gas russo attraverso la Polonia", ha dichiarato il portavoce di Gazprom Sergei Kupriyanov in una nota. Kupriyanov ha anche accusato la Polonia di aver "ripetutamente" violato i diritti di Gazprom come azionista di EuRoPol e di aver sanzionato il colosso energetico russo a fine aprile. Il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck ha accusato la Russia di usare l'energia come "arma".

In ogni caso, la Russia potrebbe spedire il gas direttamente in Germania attraverso il gasdotto Nord Stream che passa sotto il Mar Baltico. Gli operatori hanno inoltre segnalato un calo delle forniture di gas russo attraverso un importante gasdotto ucraino verso l'Europa per il secondo giorno consecutivo. Da ieri infatti si sono fermati i flussi di gas russo verso l'Europa attraverso uno dei due punti di ingresso chiave in Ucraina "poiché le forze di occupazione interrompono le operazioni", ha spiegato il gestore della rete di gas naturale ucraino. Il gestore, in una dichiarazione sul suo sito web, ha annunciato che non potra' piu' accettare il transito di gas russo attraverso Sokhranivka da cui passa quasi un terzo del gas che dalla Russia attraversa l'Ucraina per poi giungere in Europa.

Guerra Ucraina, Berlino contro Mosca: “La Russia usa il gas come un'arma"

Il ministro dell'Economia e della Tutela ambientale tedesco, Robert Habeck, accusa la Russia di utilizzare l'energia "come un'arma", dopo le contro-sanzioni imposte da Mosca a oltre 30 aziende energetiche occidentali, la maggior parte delle quali appartenenti a Gazprom Germania, filiale del gigante russo, nonché la riduzione del flusso di gas verso l'Europa. "Complessivamente, bisogna dirlo, la situazione si aggrava al tal punto che gli annunci, gas, petrolio, energia, utilizzati come arma si concretizzano ora in diversi luoghi", ha spiegato in conferenza stampa.

Domani la Russia potrebbe fermare forniture di gas alla Finlandia

Domani la Russia potrebbe interrompere le sue forniture di gas alla Finlandia, le cui autorità hanno espresso la volontà di aderire alla Nato. Lo riferisce il quotidiano finlandese 'Iltalehti', citando fonti coperte da anonimato secondo cui i politici del Paese scandinavo sono stati messi in guardia dalla possibile decisione di Mosca. In precedenza il ministero degli Esteri russo ha minacciato azioni "di ritorsione di tipo militare'' in risposta all'ingresso della Finlandia nella Nato.

